Exportaciones argentinas se triplicaron durante 2022

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Dentro de un 2022 récord para las exportaciones argentinas, el litio fue el producto de mayor crecimiento en términos porcentuales al aumentar un 236,2% la facturación respecto al 2021, de acuerdo al informe “Complejos exportadores” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La Argentina pasó de facturar U$S 207 millones en exportaciones de litio durante el 2021 a alcanzar una facturación de U$S 696 millones el año pasado, lo que implica un salto de U$S 449 millones de un año a otro.



Entre los principales elementos de dicho complejo que se envían al exterior están el carbonato de litio, el cloruro de litio, las pilas y las baterías de litio. Los destinos más frecuentes son China, Japón, República de Corea, Estados Unidos, Alemania y Francia.



El litio aún está lejos de poder influenciar fuertemente dentro de las exportaciones generales, apenas significa el 0,8% del total de productos que el país envía al exterior.



Como cada año, en 2022 el registro fue encabezado por la soja y el maíz que en conjunto alcanzaron una facturación de U$S 34.417, lo que significa un 38,1% del total de las exportaciones argentinas que el año pasado totalizaron los U$S 88.446 millones.



A pesar de su poco peso dentro del balance general, el litio viene creciendo sostenidamente en los últimos años y ganando ascendencia en la consideración del registro elaborado por el Indec.