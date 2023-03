Llegó la docuserie sobre el avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Luego de que en febrero saliera a la luz información sobre el documental, el mundo estaba a la espera de que se estrenara MH370: el avión que desapareció (MH370: The Plane that Disappeared), basado en un trágico hecho de la vida real.



La serie documental por fin arribó a Netflix este miércoles 8 de marzo, mismo día de lo sucedido en 2014.



Con 3 episodios y bajo la dirección de Louise Malkinson, la miniserie relata lo sucedido a un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, que desapareció de todos los radares en aguas del golfo de Tailandia.



Desde el momento en que se perdió contacto con el aeroplano, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia.



El propósito de MH370: el avión que desapareció es profundizar en tres de las hipótesis más controversiales de este a través de entrevistas con familiares, científicos, periodistas y otros interesados en el tema que se niegan a cerrar este capítulo sin una explicación.



Las teorías serían terrorismo, secuestro y suicidio. Sin embargo, existe otra que no se queda por fuera y es la despresurización de la cabina, la cual es bastante probable, debido a que al sobrevolar el punto muerto de comunicaciones en la costa de Malasia, pudo haberse convertido en lo que se denomina un “vuelo fantasma”.



El tráiler de la docuserie fue recién lanzado por la plataforma y busca responder a una de las preguntas más básicas pero a la vez importantes: ¿qué pasó en realidad? También se escucha a varias personas decir: “Nunca antes se habían dado por muertas 239 (227 pasajeros y 12 tripulantes) personas solo por una cuestión matemática”, “El caso del MH370 no es un asesinato en masa sin resolver. Es posiblemente un acto de guerra”, “Alguien sabe la respuesta, la pregunta es quién” y otros testimonios.



La desaparición del avión comercial MH370 llamó la atención del mundo por lo indescifrable de lo sucedido. Eso llevó a los familiares de los desaparecidos a exigir una búsqueda mundial del avión y de todos a bordo, pero desafortunadamente nunca pudo aclararse nada, pues hasta el día de hoy sus paraderos son desconocidos.



El caso del MH370 detalla uno de los mayores misterios modernos y dio lugar a informes oficiales, interrogantes, diversas hipótesis y una extensas búsqueda de pruebas.



No obstante, a pesar de no haber respuestas, la esperanza por encontrar a los desaparecidos aún se mantiene viva.



“Los aviones suben, los aviones bajan. Lo que no hacen es desaparecer de la faz de la tierra”, dice el tráiler. Sin embargo, el MH370 de Malaysia Airlines fue la excepción.