Impulsan controles de salud para taxistas y remiseros

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:04hs.

A raíz de dos muertes súbitas de conductores del servicio de taxis en Posadas, la semana pasada comenzaron los operativos sanitarios de control y prevención de enfermedades crónicas para este sector. Los trabajadores pasan, en muchos casos, hasta más de doce horas frente al volante, lo cual incide en un estilo de vida sedentario que puede traer complicaciones a su salud.



Las prestaciones se desarrollan los jueves en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps), dependiente del municipio posadeño, del barrio Las Rosas y, el resto de los días de la semana, en los policonsultorios del Hospital Doctor Ramón Madariaga. Hasta el momento, se llevaron adelante 50 atenciones a taxistas y remiseros. "Es una tarea conjunta con zona Capital y Movilidad Urbana, el área competente de transporte dentro del municipio", indicó Lilian Tartaglino, secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas.



En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, explicó que "la propuesta fue armar algo que les facilite todas las gestiones para que puedan saber cuál es su estado de salud y mejorar esa situación, si hubiera algún diagnóstico de enfermedad; en caso que no lo hubiera, darle pautas de cuidado preventivo de enfermedades crónicas no transmisibles". Sobre ese punto, profundizó que "muchos de ellos tienen exceso de peso, o trastornos articulares por la misma salida que desarrollan".



"Hay más incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión, y eso favorece a las enfermedades cardiovasculares", advirtió la funcionaria. A su vez, remarcó que taxistas y remiseros "realmente tienen una tarea muy sedentaria, muchos de ellos no tienen cobertura social, o tiempo para pedir los turnos". Además, analizó que "tienen alrededor de doce o más horas trabajando, todo el tiempo sentados y comiendo fuera de la casa, comidas rápidas".



Por tal motivo, detalló el modo en el que se llevan a cabo los operativos sanitarios: "Ingresan, se hace la historia clínica, todo lo que es antropometría y un test para diagnóstico probable de diabetes futura. Luego se hace la extracción de sangre -tienen que ir con el ayuno correspondiente- en busca de diabetes, trastornos del colesterol y ver cómo está el hígado. Al finalizar, son evaluados por el médico y se realiza un electrocardiograma, que valora el cardiólogo. En caso que no estén bien, se les gestionan los turnos con los especialistas para tratamiento".



La secretaria de Salud y Desarrollo Humano también subrayó que "nuestro sistema de salud es gratuito", por lo que no debería haber preocupación en sentido económico por parte de los trabajadores. En relación a los choferes de colectivos, identificó que están cubiertos por obras sociales y prepagas, y tienen chequeos pre laborales y periódicos para estar habilitados a cumplir con su actividad.

Habilitación de vehículos: refuerzan los operativos

Se llevan a cabo los operativos de control a taxis y remises, en los que se verifican si los móviles que prestan servicios de transporte cumplen con la habilitación otorgada por la Secretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas.



Tal como lo establece la Ordenanza XVI N°109, que regula las condiciones de operatividad, solamente podrán trabajar en plataformas electrónicas las unidades que dispongan de la habilitación municipal.



Asimismo, son más seguros porque cuentan con seguro de responsabilidad civil a terceros (pasajeros) y los choferes tienen carnet profesional. Además, disponen de carnet identificatorio tanto del conductor como del vehículo y cuentan con el número telefónico del municipio ante cualquier irregularidad o queja. Desde el municipio recuerdan los riesgos que implica trasladarse en cualquier vehículo que ofrezca este servicio sin la correspondiente habilitación.