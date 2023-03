Buscan llegar a 400 alumnos que no terminaron el secundario técnico

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La secundaria técnica demanda, de parte de los estudiantes que la eligen, mucho más esfuerzo, ya sea por la carga horaria o el cumplimiento de talleres como parte de la currícula. En algunos casos y por diversos motivos -dificultades personales o familiares, presentación de una oportunidad laboral- eso se convierte en un obstáculo y parte de los jóvenes terminan de cursar todo el nivel medio pero les quedan materias pendientes.



Para contrarrestar esta problemática, se puso a disposición el programa de Finalidad de los Estudios Técnicas (Finestec) que busca identificar aquellos estudiantes a los que les faltan materias y acompañalos pedagógicamente, mediante tutorías virtuales.



De esta manera, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación provincial, explicó a El Territorio: “Una vez que el estudiante rinde los exámenes nosotros notificamos a las instituciones que pueden otorgar el título de secundario. Es una gran oportunidad, esta semana se están haciendo las inscripciones. Todos los años tenemos 400 inscriptos de todas partes de la provincia, al ser virtual no hay limitación geográfica y los estudiantes pueden estar en cualquier rincón”.



El trabajo se realiza a través de dos figuras que son: los coordinadores pedagógicos, responsables de elaborar un plan de trabajo de acuerdo a los tiempos y necesidades y a los aspectos organizativos institucionales; y por otra parte, los docentes tutores, quienes son especialmente capacitados para acompañar en el proceso de aprendizaje y evaluación.



Entre las materias que más quedan pendientes, Berger indicó que se trata de espacios curriculares de la formación general, por esto los equipos apuntas a fortalecer el aprendizaje en las áreas de geografía, inglés, lengua, historia, entre otras.



Oportunidad laboral

Lamentablemente, este no es un hecho aislado sino que afecta a muchos jóvenes; desde la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional estiman que son alrededor de 1.000 los estudiantes que adeudan materias para obtener su título técnico de nivel medio.



Por otro lado, al tratar el motivo que impulsa a los jóvenes a desistir de su título secundario, el subsecretario enfatizó en la situación laboral. “A veces pasa que el chico se lleva materias de la formación general, por ejemplo, Ética y no va a rendir, pero eso no significa que no sea un excelente profesional. Por los conocimientos que tienen ya ejercen sin poder tener el título, es muy difícil que se lleven asignaturas específicas”.



Y agregó: “Terminás de cursar, te quedan materias pendientes y después ya se complejiza volver a retomar los estudios o volver a la escuela. Por ahí algunos se trasladan y pierden contacto con la institución”.



Finalidad

“El programa también busca que la escuela pueda recuperar a ese chico para que vuelva y termine esas materias que le quedan pendientes. Para poder inscribirse tienen que haber pasado al menos seis meses de terminado el cursado, o sea, los que finalizaron en diciembre del año pasado no pueden presentarse ahora. Esto trata de que los estudiantes no encuentren otros mecanismo y vayan a rendir a la escuela también”, subrayó Berger.



En esta línea, para entrar en el Finestec, el estudiante debe presentar DNI y un certificado de la escuela en la que cursó el último año, en el que consten las materias pendientes y el Plan de estudio. En caso de consultas puede contactarse al correo: finestec.mnes@gmail.com.



Asimismo, el encargado de la modalidad en la provincia destacó que el año pasado se egresaron más de 100 estudiantes a partir del Finestec en toda la tierra colorada. En tanto que a nivel nacional fueron alrededor de 7.000 estudiantes los que lograron obtener su certificado de finalización de estudios.



Establecimientos

Por otra parte, Zulema Fassa, vicerrectora de la Epet N° 1 de Posadas, en relación a la participación del estudiantado en el programa, explicó a este medio : “De los alumnos que se inscriben anualmente, aproximadamente 135 estudiantes, se recibe un 40%, el 30% restante -por tener muchas materias pendientes de aprobación- rinden algunas y concluyen el siguiente año. Y un 20% directamente no responde a los docentes tutores”.



A su vez, Liliana Pacheco, rectora de la Epet N°37 con especialidad en aviación remarcó, “veo al programa como algo muy positivo, si bien nosotros tenemos unos 15 a 20 egresados por año. De todas formas hemos tenido alumnos que se recibieron con el Finestec y van a rendir en otros establecimientos que tienen el programa funcionando”.

Ya inscriben para el Plan Fines

Hasta el 15 de este mes está abierta la posibilidad de inscribirse para el Plan Fines. Este programa permite -a mayores de 18 años- cursar, de manera semipresencial, el trayecto que se adeude de la educación obligatoria (primario y/o secundario) o bien, rendir las materias que tengan pendientes acompañado de docentes tutores.



Para poder preinscribirse al Fines se necesita: partida de nacimiento, fotocopia de DNI o constancia de Cuil y certificado de estudios de la institución en la que se abandonaron los estudios.



Para confirmar la inscripción el interesado debe acercarse a la escuela referente del programa elegida; o ponerse en contacto con



la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos de tu jurisdicción al correo jefegabineteeduc@cgepm.gov.ar. El título obtenido es oficial, tiene validez nacional y es gratuito.