Investigarán la muerte de la modelo argentina en Playa del Carmen como un femicidio

miércoles 08 de marzo de 2023 | 22:30hs.

Una fiscalía mexicana investigará como femicidio la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert hallada sin vida en la ciudad de Playa del Carmen, México, el 18 de febrero, mientras que la familia de la víctima insistió en que el principal sospechoso es quien era su novio, quien ya "se escapó" de ese país.

Así se lo confirmó el fiscal general del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a la abogada de la familia Jalabert, mientras que intervendrá en la investigación la Mesa Especial de Feminicidios y Violencia de Género de Cancún.

"La nueva noticia es que la fiscalía reclasificó el hecho como feminicidio. Se va a pasar el caso a la Mesa Especial que toma este tipo de hechos y donde está el personal capacitado para analizarlos", contó en una conferencia de prensa difundida por las redes sociales Betina Teuly, representante legal de los familiares de Agostina, la modelo de 31 años hallada el pasado 18 de febrero con un cinto que le rodeaba el cuello en uno de los baños de la vivienda, ubicada en el complejo Paseo del Real de la mencionada localidad mexicana.

En ese contexto, la letrada apuntó contra la pareja de Agostina, Juan Manuel Reverter, al asegurar que el caso se trató de "una simulación de un suicidio" y precisó que la mujer de 31 años fue torturada antes de su muerte.

"Esto fue una simulación de suicidio. Había signos de violencia en el lugar. Ella estaba incomunicada, él había cambiado las cerraduras. Tenían lesiones visibles tanto la víctima como su pareja. Había una pata de una mesa que estaba salida y tirada en el suelo, había dos llamados a la policía la noche anterior...", contó Teuly.

Con esos datos, la abogada cuestionó el accionar de la Fiscalía de Quintana Roo, que no detuvo al presunto femicida, trató la muerte de Agostina como un suicidio desde un comienzo y entregó el cuerpo de la mujer, el cual fue cremado pocos días después de su fallecimiento.

"No se acordonó el área y no se preservó el cuerpo de la víctima. En los protocolos se dice que la escena y el cadáver deberían cuidarse hasta que termine la investigación. Hay muchísimos errores que no se pueden recuperar. Se dejó totalmente libre al victimario. Los celulares que se llevó el sospechoso, toda la información que podíamos haber tenido de los dispositivos se perdió", continuó la representante legal de la familia Jalabert.

Según manifestó Teuly, la muerte de Agostina continúa en estado de investigación, aunque precisó que todavía no puede exigir la detención de Reverter, oriundo de la ciudad de Viedma, debido a las disposiciones legales de México.

"Se va a tratar de hacer lo que no se realizó desde el primer momento. Ahora no se va a girar una orden de aprehensión. En México, cuando hay un detenido debe ser capturado en flagrancia. En flagrancia no se hizo. Ahora no se puede detener. Si todos los elementos de la investigación demuestran el hecho, se lo va a imputar en el proceso y se lo citará a declarar. Si no comparece a la audiencia, ahí sí se gira una orden de detención", expresó.

Por su parte, la pareja de Agostina no pudo ser localizada y la familia de la mujer sostiene que se escondió a pesar de que no existe una orden de detención.

"Pretendimos que nos dé una explicación de las últimas horas de Agos y jamás lo logramos. Como es de la misma zona nuestra de Argentina (viven en Carmen de Patagones), escuchamos algunos trascendidos que indicarían que ya no está en México", reveló el tío de la modelo, Germán.

A su vez, el hombre opinó que no cree en la nueva postura de la fiscalía y señaló que es "inaceptable" contemplar este hecho como un suicidio.

"Creemos que están impostando esta situación porque están conscientes de todos sus errores iniciales. Queremos ver cómo se desenvuelven de ahora en más. Ahí decidiremos si iniciaremos acciones penales contra ellos o no. La autopsia dice que fue torturada, que fue quemada con cigarrillos, que fue golpeada en la cara. Esto fue mucho más que un simple suicidio. Hay elementos claros en la autopsia que indican abuso sexual. Tuvo una relación no consentida", resaltó Germán.

En ese sentido, Edgardo, el padre de Agostina, criticó la labor de los investigadores, aunque admitió que la nueva carátula de la investigación le da "una luz de esperanza" para detener al culpable.

"Ella estaba muy bien hasta que esta persona entró en su vida. Estaba trabajando allí en México y estaba todo perfecto. No se la veía con un cuadro depresivo, estaba disfrutando de su vida en Playa del Carmen. Cuando se metió él, todo empezó a cambiar" sintetizó el padre de la modelo.

El hecho tuvo lugar el 18 de febrero, cuando Agostina fue encontrada muerta en su departamento de Playa del Carmen, el cual compartía con su hermana Candela hace 6 meses, quien la encontró sin signos vitales y con un cinto que le rodeaba el cuello en el interior de uno de los baños de la vivienda, donde la única persona que se hallaba hasta entonces con Agostina era su pareja.

La mujer de 31 años, oriunda de la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, se había mudado en septiembre de 2022 a Playa del Carmen para continuar con su trabajo como modelo, por el que contaba con más de 16.000 seguidores en la red social Instagram.

Fuente: Télam