Con venta de arroz a la valenciana, juntan fondos para realizar castraciones de animales abandonados

miércoles 08 de marzo de 2023 | 19:36hs.

A partir de las 11.30 del sábado 18 se podrá retirar el almuerzo a un precio de 800 pesos, dinero que se utilizará para esterilizar animales abandonados en las calles posadeñas. El espacio cedido para la actividad es el bar Casso ubicado en 3 de Febrero 2146 (casi Entre Ríos) y el almuerzo se podrá retirar hasta las 13.30.

Quienes deseen asegurarse una porción pueden contactarse a través del número 3765 04-9984 con el grupo organizador “Tu mascota es familia”, que hace casi tres años trabaja en la concientizacion y educación en cuanto al cuidado responsable de mascotas.

Problema que no acaba

Ante el incesante crecimiento poblacional de animales en Posadas, el grupo de activistas se organiza para generar acciones concretas que aporten soluciones. Con actividades sociales y a partir de la colaboración de posadeños, llevan adelante jornadas de castraciones de animales en la ciudad.

“Realizamos charlas en barrios, colegios y escuelas. Hacemos mucho hincapié en las castraciones, presentamos más de 40 mil firmas en la defensoría del pueblo, marcha hacia la muninicipalida y presentación de un pedido de castraciónes masivas, e inclusive presentamos un documento como proyecto de ordenanza en el Honorable Consejo Deliberante. Sin respuestas en todos lados”, explicó uno de los integrantes del grupo, y continuó “Desde ahí arrancamos a juntar fondos y a castrar por nuestra cuenta, ya llevamos 126 castraciónes de perros y gatos, hembras y machos. Hace una semana alcanzamos las 126 castraciónes y ahora a seguir juntando para castrar”.

El trabajo de los jóvenes está apuntado a perros y gatos abandonados que viven en las calles, que son “comunitarios” y rescatados.

Esterilizar, una solución

La esterilización o castración beneficia a los animales y a las comunidades en que viven por diferentes razones, como por ejemplo desacelera el crecimiento de la población. Las hembras ya no tienen un ciclo hormonal, esto elimina la atracción y el acercamiento indeseados de perros machos.

La esterilización reduce los riesgos de salud para los animales mismos. Existen varias condiciones de salud potencialmente fatales y enfermedades transmisibles que los animales pueden contraer o desarrollar como resultado de no ser operados y de la reproducción, por ejemplo la piometra, el TVT o los cánceres en órganos reproductores. Estos riesgos se eliminan cuando el animal es esterilizado o castrado.

En general, los animales que han sido esterilizados a temprana edad viven vidas más largas y saludables, lo que aumenta potencialmente sus esperanzas de vida de entre uno y tres años en promedio para los perros y entre tres y cinco años para los gatos.

Al castrar a la mascota se ahorra el costo de cuidar a las futuras camadas. o peor aún, se evita que las crías y la madre corran peligros como maltrato por parte de vecinos (golpes, agua caliente, hasta violaciones), hambre y sed. Además se reduce la probabilidad de que los animales necesiten tratamiento veterinario por lesiones que ocurren al deambular y pelear con otros perros.

El maltrato está penado

La ley 14.346 protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Los actos como el abandono son delitos y podés denunciarlos. Hay que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Podés hacerla en la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.