Yacaré Manso prepara su séptimo disco con un “financiamiento colectivo”

miércoles 08 de marzo de 2023 | 22:00hs.

En sus redes sociales, Raúl Martínez más conocido como Yacaré Manso acudió a la buena voluntad de sus seguidores para poder llegar a solventar los gastos que demandan la grabación y lanzamiento de su séptimo trabajo discográfico.

“Esto de la empatía es un ida y vuelta, hoy me veo en la vereda del pedirles que me acompañen en este financiamiento colectivo para poder editar el nuevo disco: ‘Eucalipto’”, señaló el artista en sus redes oficiales.

Añadió que “la propuesta es juntar $80.000. Si 160 personas de los 16 mil seguidores que tengo acá, colabora con $500, logramos el objetivo!”. Al finalizar su posteo citó las formas de colaborar con efectivo.

“El financiamiento colectivo para este disco, que a fin de marzo sale el primer adelanto pero el disco va a salir en mayo, es para poder costear la mezcla, la masterización, la prensa para cuando salga, el diseño gráfico, las horas de estudio de grabación, viene por ese lado el tema” contó Yacaré en diálogo con El Territorio.

Agregó que con este monto que pide busca cubrir al menos una parte de todo el trabajo, “no se llega a cubrir todo lo que hay que pagar. Grabar un disco es muy costoso. Tengo la ventaja de que tengo mi estudio de grabación en casa, donde puedo adelantar ciertas cosas, pero después si o si tengo que pasar a estudios más grandes, con mayor capacidad técnica, con mejores equipos, y después viene la parte de la mezcla y la masterización, que son dos pasos de los más costosos”.

Afirmó que “siempre que puedo recurrir al público lo hago, porque sé que tengo buena respuesta, y a la vez siempre estoy haciendo cosas solidarias, para ayudar”. No obstante, dijo que la respuesta fue más que satisfactoria, ya que en seis horas se juntó 40 mil pesos, es decir, la mitad de lo solicitado.

“Eucalipto”

En cuanto al nuevo disco, el artista contó que tiene ocho canciones, son todas nuevas y propias. “Hay un invitado de lujo que es Franco Luciani, armonicista reconocido internacionalmente. El disco se llama ‘Eucalipto’, algo que me recuerda mucho al barrio Estación, cuando íbamos con mi abuelo, me lleva a la infancia. Y a la vez, como son canciones sanadoras, que vinieron a decir algo, a sacar algo de adentro mío, para sanar y sacarlo todo afuera. Por eso ‘Eucalipto’, como mi abuelo cuando me hacía vapor con las hojas del eucalipto para aliviarme de la tos. Y está todo relacionado, porque en una época donde todo se está prendiendo fuego, busco homenajear a los árboles que son indispensables para nuestra vida. Y, más allá de mi tierra, a mis raíces, a mis orígenes, a mi infancia, a mis abuelos; busco seguir homenajeando a nuestra Pachamama que está tan vapuleada”, subrayó el santotomeño.

La discografía de Yacaré refleja su versatilidad a la hora de crear. Está compuesta, hasta ahora, por: En Vivo Nd teatro (2014), La Corriente (2016), Acoplandocielo (2017), Luar-Acústico circular 20 años (2020), Salto (2021) y YacaRock Nacional (2021).