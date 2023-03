8-M: “venimos a reivindicar esta fecha histórica como las mujeres que trabajamos todos los días”

miércoles 08 de marzo de 2023 | 16:16hs.

Bajo la consigna “Basta de precarización laboral” y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, desde las 16:30, se llevará a cabo una marcha por el centro de la ciudad de Posadas. La concentración será en el mástil ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre intersección avenida Uruguay.

“Vamos a marchar un año más, recordando que estamos conmemorando a mujeres que fueron asesinadas en una fábrica mientras protestaban por sus derechos”, manifestó Florencia Aguirre, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Continuando con la conmemoración de la fecha, la mujer expreso que “venimos a reivindicar esta fecha histórica como las mujeres que trabajamos todos los días y que no solamente nos toca trabajar afuera la casa, sino que una vez que el trabajo fuera de casa termina, empieza la jornada laboral dentro de la casa. Así que por eso decimos que somos doblemente explotadas”.

Por otra parte, en cuanto a la conmemoración del día en el cual se pide por una igualdad de género la diseñadora gráfica expresó que “estamos denunciando precarización laboral y que a veces sentimos que al ser mujeres nos ponen fecha de vencimiento antes que a los varones. O dependiendo de la edad, si te juntas es como que ya estas tarde”.

Por su parte, Cristina Ryndicz de 52 años, empresaria maderera y gerente de Apicofom, sobre la fecha que se conmemora opinó que las mujeres “todos los días deben superar nuevos” y que por su rol de mujer tienen muchos “enfoques en simultaneo”.

“En mi caso atendemos las necesidades del sector, también tenemos en rol en la familia, como hijas, madres y esposas. Lo que siempre veo es que la mujer armoniza los lugares que ocupa en la familia sobre todo, es la base del hogar la que logra una estabilidad. Particularmente agradezco a la vida por desempeñarme en tantas funciones que dan satisfacción”.

Asimismo dijo que todas pueden tener muchos roles, como también la capacidad para estudiar y progresar en estudios y experiencia.

“Siempre me desenvolví en un ámbito de hombres, yo personalmente no siento diferencias, siempre estuve en el mismo nivel de trato, de negociación, respeto. No siento diferencia en lo que significa en ser mujer y trabajar con hombres”.

Aunque admitió que en varios países del mundo, a la sociedad aún le falta crecer culturalmente.

“No es que la mujer tiene que estar en un lugar específico de hombres, es la capacidad y hacer lo que a cada uno le gusta, porque capacidad hay, no es una competencia con el hombre. El mundo tiene que tomar conciencia que a nivel de trabajo y capacitación, todos tenemos que tener las mismas posibilidades”.

Por otra parte, Tania González de 28 años y quien se desempeña como Facilitadora del Polo Tic, opinó que “la mujer nunca debe dejar de capacitarse” y que lo importante siempre “es tener curiosidad”.

La mujer que se desempeña en el ámbito tecnológico dio a conocer que falta personal femenino en ese rubro e insto a que tengan curiosidad para dar ese primer paso.

En cuanto a la lucha de igualdades por el que vienen luchando las mujeres, Tania manifestó que lo que se busca “el reconocimiento de nuestros derechos” y pidió “seguir luchando por nosotros, defendiéndonos a nosotras mismas porque si no hablamos y no decimos nada, nadie lo hará por nosotros”.

“Siempre hay algunas cuestiones, pero cada uno debe hacer su parte para la buena convivencia y tomar responsabilidades, me parece bueno que cada uno tome su rol, tanto el hombre como las mujeres, todo es un 50 y 50”, finalizó.