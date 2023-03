Iguazú: se multiplican los mini basurales por falta de recolección de residuos

miércoles 08 de marzo de 2023 | 15:16hs.

La municipalidad de Puerto Iguazú continúa sin informar con certeza los días y horarios de recolección de residuos domiciliarios en los barrios y los vecinos sacan las bolsas a la calle en cualquier horario y día por falta de información. Más allá de eso, desde el municipio están retirando los contenedores y facilitando con esa acción la proliferación de minibasurales. En la mañana de hoy la zona donde está ubicada la perforación de IMAS de las 60 Viviendas amaneció abarrotada de residuos.

La caótica situación se registra hace varias semanas y cada vez son más los vecinos que elevan sus quejas por la falta de recolección de residuos; en varios barrios los ciudadanos manifiestan que la recolección se efectiviza una vez a la semana y en algunos lugares pueden tardar hasta 10 días, dependiendo de la zona.

Desde la Dirección de Saneamiento de la Comuna elevaron una queja de la falta de educación ambiental por parte de los vecinos que no respetan los eco-puntos y desechan todo tipos de residuos en el lugar y el personal debe proceder a realizar una limpieza de la zona, no obstante, los vecinos manifiestan que es insostenible la situación ya que no cuentan con el servicio de recolección periódico.

La dirección de Servicios Públicos, durante la temporada de verano, indicó que se redujo la frecuencia de recolección ya que el personal se encontraba de vacaciones, sin embargo, el periodo de receso de verano ya culminó y el servicio no se reanudó con la frecuencia mínima de dos veces a la semana.