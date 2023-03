La sequía golpea la actividad agrícola y turística en Corrientes

miércoles 08 de marzo de 2023 | 13:04hs.

La sequía en la región continúa haciendo estragos, entre una de sus víctimas se encuentran los Esteros del Iberá, una región de humedales que se está quedando sin agua. Esto además de causar serias dificultades a la producción agrícola local, también causa problemas a los distintos lugares y atractivos turísticos que posee Corrientes.

El problema de la sequía se extiende en la región por más de tres años, según dieron a conocer la peor en más de cien años. Generalmente la provincia de Corrientes posee en su territorio un 40% de agua en sus suelos, hoy por hoy a raíz de la falta de lluvias solamente tiene un 8% de agua en todo su extensión.

“Para que se den una idea al Iberá le falta un metro y medio de agua es impresionante la seca que hay”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, José Vyzcaichipi, propietario de Puerto Galarza.

Asimismo agregó que “en estos momentos la superficie cubierta por una lámina de agua es de solamente un 8%, entonces eso hace que haya un montón de dificultades para todas las actividades”.

“Los Esteros del Iberá es una zona de humedal, conformado con lagunas, arroyos y embalsados que es un suelo orgánico flotante que bordea las lagunas. Este embalsado cuando llueve mucho levanta y libera el agua por superficie o por debajo de la superficie y no permite una gran inundación y cuando hay sequía se va hasta el fondo en la arena, se clava en el suelo y lo que hace es que las lagunas queden con agua, por lo que las lagunas no se secan, sino que quedan con agua. Entonces la fauna se mete al estero y bordea las lagunas, no hay tanto problema para la fauna excepto que haya un incendio como pasó el año pasado”, explicó el propietario de Puerto Galarza.

Con esta situación el verdadero problema lo tienen los productores y el turismo. “Afecta mucho a la actividad agropecuaria, se secan las aguadas o el agua queda de mala calidad y aparecen muchos parásitos entonces”, manifestó y agregó “a la actividad turística también porque si bien los turistas vienen a disfrutar de la gastronomía, uno de los principales atractivos en la excursión náutica y la navegación”.

A su vez dio a conocer que la mayoría de los emprendimientos turísticos llevan adelante trabajos para poder brindar todos los servicios a los turistas.

“La gente de Pellegrini todavía están navegando, aún tienen ese recurso, nosotros estamos trabajando para que dentro de unos 15 días podamos brindar ese servicio”, cerró.