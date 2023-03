Basta de precarización laboral, el grito del 8M

miércoles 08 de marzo de 2023 | 9:28hs.

Una salida urgente a la crisis económica, condiciones dignas de trabajo y una política seria contra las violencias de género son algunos de los temas que están en la agenda del 8M y que serán las banderas de marchas de mujeres, asambleas y paros en distintos países del mundo.

Con carteles al mástil

En Posadas, alrededor de 40 organizaciones feministas y LGBT+ que conforman la Coordinadora de Mujeres y Disidencias Trabajadoras volverán a salir a las calles con la consigna de derribar el patriarcado y conquistar una sociedad más justa e igualitaria.

La concentración será hoy a las 16.30 en el Mástil de las avenidas Mitre y Uruguay y desde ese punto saldrán encolumnadas a las 17 por calle Junín hasta confluir en la plaza 9 de Julio. Y esperan que vecinas de todos los barrios también se sumen con sus pancartas.

Ya en la plaza se leerá un documento y se sucederán shows artísticos.

Con rabia pero también con la alegría de hermanarse en una lucha que ya cuenta diez 8M en las calles, las mujeres vivirán una jornada de manifestación y reivindicación de derechos que tendrá en esta capital el eje de demandar trabajo digno, sin precarización y también democratizar las cargas de las tareas de cuidado en los hogares.

“Cada vez más hostil”

Alicia Rivas, militante sindical y referente social, señaló que “los feminismos están en un momento de reconocer y abrazar las disidencias, y como yo vengo del campo sindical nos interesa que se visibilice la realidad y la lucha de las mujeres trabajadoras y las disidencias. En un mundo del trabajo cada vez más hostil, donde entran en juego múltiples formas de explotación, las mujeres también tenemos la sobrecarga de tareas de cuidado, algo que por mucho que se diga se sigue naturalizando y no cambia”.

Además, la proclama tiene reclamos históricos como el fin de las violencias y los femicidios, la aplicación efectiva de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), normativas que aún no tienen aplicación plena.

“Queremos políticas claras para promover el acceso al trabajo con derechos y con salarios dignos, que apunten a achicar y combatir esas brechas salariales entre varones y mujeres. Hoy es un desafío para las mujeres conseguir un trabajo y a veces el costo a pagar es muy alto cuando hay entornos violentos, porque afecta la salud de la mujer”.

La activista destacó que Argentina es uno de los países pioneros en adherir al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza ambientes laborales libres de violencia y acoso. Sin embargo, apuntó: “Falta mucho para que eso suceda, hay situaciones de violencia muy naturalizadas y debemos seguir luchando para que desaparezcan; hoy es un día de lucha, de paro y movilización y esperamos que todas las mujeres vengan con su cartel, con su demanda y puedan gritar aquello que sueñan con cambiar para un mundo más justo”.

“Patriarcrucis”

Durante el avance de la marcha por las calles céntricas, una multisectorial de artistas realizará una intervención que buscará visibilizar la precarización laboral, la exclusión del mundo del trabajo y la desproporcionada carga de las tareas de cuidado en el hogar que recae en las mujeres.

Flor Aguirre, artista visual e integrante de la coordinadora, explicó que este año han trabajado en red las artistas de la Asociación Misionera de Trabajadores de las Artes Visuales (Amtav) con artistas de otros rubros para preparar el número Patriarcrucis, que desarrolla la historia de una mujer que carga con los mandatos e imposiciones de la sociedad patriarcal y en su pesado andar recibe los prejuicios y burlas más corrientes.

“Quisimos hacer este paralelismo con el vía crucis donde la carga y el castigo es el patriarcado con su bagaje de mandatos e imposiciones para las mujeres, como la belleza, el éxito, ser una buena madre, ser buena en todo, no hablar de más, no gritar, no enojarse nunca, no incomodar, y la idea es poder poner en una imagen y en una escena que es desmesurado vivir de esa manera. Que debemos encontrar una manera más justa de convivir”.

Para Aguirre el 8M significa la reivindicación de las mujeres trabajadoras, la memoria de aquellas mujeres obreras de una fábrica estadounidense que murieron reclamando mejores condiciones de empleo.

“El capitalismo edulcora este día como el Día de la Mujer, como un día para celebrar, pero nosotras ponemos el foco en la lucha, en la cuestión laboral, en la igualdad. Las mujeres en el arte somos precarizadas, desde los organismos de Gobierno no hay un fomento al trabajo de las artistas, somos precarizadas y monotributista, y algunas ni siquiera tenemos monotributo, porque no podemos pagar ese impuesto al trabajo, porque no tenemos trabajo seguro, vivimos en la informalidad y en esas condiciones creamos y hacemos arte”.

“El deseo que nos une”

Además, hoy 8M, desde las 18 en el Anfiteatro El Brete, ubicado en avenida Tomás Guido y Almafuerte, habrá un festival con la brújula en la revolución del disfrute, y la estrella de este evento será la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, viral en redes. La influencer del sexo hablará al auditorio de temas tabú con la finalidad de abordar todas las dudas con respecto a sexualidad y vínculos sanos. También habrá música en vivo y patio de comida y cervecero. Actividad gratuita organizada por el Gobierno de Misiones.

Para agendar

Marcha y goce

Hoy a las 16.30 en el Mástil será la concentración de las mujeres, que marcharán a la plaza 9 de Julio a las 17 por la reinvindicación de derechos.

En tanto, a las 18 en el anfiteatro El Brete comenzará el Festival ‘8M: El deseo que nos une’, con una charla de la sexóloga Cecilia Ce.