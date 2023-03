Dos hombres contradijeron a Monzón y negaron una relación con Horacelia

miércoles 08 de marzo de 2023 | 4:00hs.

La continuidad del juicio por el crimen de Horacelia Marasca (16) estuvo centrada en el testimonio de los compañeros de trabajo del acusado Martín Monzón (39), pero además se hicieron presentes tres vecinos de Villa Cabello quienes relataron elementos muy puntuales -ninguno sobre el hecho- sobre la convivencia de la víctima y el imputado.



Entre ellos se destacó la presencia de dos supuestos amantes de la joven, quienes fueron señalados como tales por el presunto asesino. Sin embargo, en el banquillo de los testigos y luego de que se les advirtiera sobre las consecuencias del falso testimonio, ambos negaron tener algún tipo de vínculo con ella.



Ante esto Monzón se mantuvo inmutable, mirando hacia abajo. Esa postura, que puede interpretarse de igual forma como tranquilidad o resignación - sólo él sabe qué siente - es una constante en el debate. Siempre escuchó atento, pocas veces hizo un gesto ante lo que se escuchó en la sala, aun cuando se describieron las sangrientas secuencias en las que fue partícipe.

Monzón siguió el debate muy atento, como todas las jornadas. Foto: Víctor Paniagua

Con esta quinta jornada ya se vislumbra las instancia clave del debate oral y público, ya que en la mañana de hoy se realizarán las últimas testimoniales - y se leerán las declaraciones de la instrucción de quienes no sean hallados por la fuerza pública-. Mañana, en tanto, se conocerán los alegatos de las partes.



El primero en declarar ayer fue Oscar Rivero, jefe de Monzón en 2015, cuando trabajaba bajo el programa Argentina Trabaja en una carpintería que confeccionaba muebles para Bienestar Social. “Cumplía siempre, muy sumiso, muy tranquilo. Nunca tuvo problemas, nunca discutió con nadie”, lo describió ante la consulta del defensor Miguel Ángel Varela.



Fue el eje de las consultas de la defensa, que propuso la mayoría de los testigos. Tratando de dejar de lado el hecho que se juzga - ninguno aportó sobre el crimen-, indagó sobre la personalidad de Monzón y los hechos de violencia atribuidos a Horacelia.



Sobre la joven, Rivero declaró que la vio algunas veces, pero remarcó que en más de una oportunidad le dijo que no la lleve al trabajo porque percibió que “era una persona agresiva. Incluso le tiró una olla con comida caliente en la cara”. Esto porque en donde trabajaban se cocinaban y la joven iba a buscar la comida o Monzón se la llevaba.



“Fue frente a la oficina. Ella estaba alterada no sé por qué motivo, estaban discutiendo y ella le tiró una olla con comida en la cara a Martín”, puntualizó.



Rivero también se refirió al consumo de marihuana de Monzón, una cuestión en la que buscó indagar preguntando por qué lo hacía y cuánto gastaba. “Fumaba para olvidarse de los problemas que tenía”, dijo, siempre respondiendo preguntas. Cuando el fiscal Vladimir Glinka indagó sobre esos problemas Rivero evitó cualquier recato o formalidad: “Que le entraba agua dijo”.



“Le dije que la piba no le convenía, que le iba a traer problemas porque era agresiva y se tenía que alejar de ella”, insistió. Y cuando fue consultado por la respuesta de su empleado expresó que Monzón “no contestaba, se reía nomas”.



Leandro Franco también fue compañero y un tiempo le prestó la casa a Monzón a cambio que haga unos arreglos que no cumplió. Luego su madre le pidió el domicilio y le pidió a Monzón que se vaya, aunque de todas formas lo consideraba un trabajador. “Muy buena persona, excelente trabajando”, lo describió Orlando Méndez, otra compañero laboral.



Yésica Yanos aportó que “como compañero de trabajo muy bueno, muy trabajador. Si no entendíamos algo, le pedíamos algo a él y nos explicaba”-.



Luego llegó el momento de Luis Viera, quien fue señalado como una persona que mantuvo una relación sentimental, o al menos encuentros sexuales, con Horacelia. Incluso Monzón en su indagatoria dijo que llegó a su casa y lo encontró a él en la cama con la joven.

Luis Viera negó haber tenido una relación con Horacelia. Foto: Víctor Paniagua

Aquí se transcribe el intercambio con el fiscal Glinka:



-¿Usted alguna vez tuvo algún tipo de vínculo con Horacelia?



-No.



-Me refiero a amistad, mensaje de texto, eventuales relaciones sexuales.



- No, por favor.



- ¿Por qué Monzón dice que lo encontró en su casa con ella?



- No sé cuál es la historia de él, yo nunca estuve en la casa de él.



- Él afirmó haberlo encontrado con Horacelia en su cama.



- No, no, para nada.





Así de directa fueron las preguntas a Julio César Ferrer, un conocido vecino del barrio Villa Cabello que en ese momento era efectivo de la Policía de Misiones. “No, nunca tuve relaciones sexuales con Horacelia”, fue su respuesta.



Ferrer expresó que conocía a ambos del barrio y que tanto Monzón con Horacelia se presentaron en su casa en distintas oportunidades. Ella le fue a pedir comida porque - dijo - no tenía para alimentarse; él fue a buscar ayuda luego de haber sido presuntamente agredido por su pareja.



Sobre esto último Ferrer desarrolló que Monzón llegó una noche con sangre en el rostro que salía del oído y marcas en la cara que parecían ser producto de un cachetazo. El hombre le dijo que Horacelia le había pegado y él en su momento le recomendó que se acerque a la comisaría a hacer la denuncia penal.



Dijo que conocía que ambos se habían hecho varias denuncias, pero que después las retiraban o se arrepentían.

El consumo en la pareja

Dos vecinas, María Eugenia Solís y Del Carmen Brenni coincidieron al referirse a los consumos de marihuana de la pareja en la casa.



Señalaron que los veían todos los días fumando y que siempre estaba el niño con ellos.



Solís expresó que una vez vio que Horacelia lloraban fuera del domicilio porque podía entrar y Breni confirmó que la adolescente una vez quemó ropas en el patio de la casa.



Aclaró que solamente vio un corpiño entre lo quemado.