Madre reclama no reducir la pena para el asesino de su hija

miércoles 08 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Verónica Camargo, la madre de Chiara Páez, la adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada en la ciudad santafesina de Rufino en mayo de 2015, dijo que el femicida de su hija “tiene que tener una condena ejemplar” y que hace falta “justicia para cerrar este capítulo”.



La mujer participó la semana pasada de una audiencia en los tribunales de Venado Tuerto en la que Manuel Mansilla, el joven condenado por el femicidio de Chiara, y quien era el novio de la adolescente, está siendo sometido a un nuevo proceso judicial luego de que la Corte Suprema de Santa Fe ordenara el año pasado que un nuevo tribunal revisara el monto de la pena.



Mansilla había sido condenado en 2017 a 21 años y medio de prisión y la pena confirmada por la Cámara Penal en 2018, pero luego hubo un planteo de la Corte para que un nuevo tribunal se expida “de acuerdo al derecho penal juvenil”, dado que al momento del hecho el asesino tenía 17 años, y era menor de edad.



La familia de Chiara no está de acuerdo con la escala de la nueva pena que se le podría aplicar dentro de los próximos 15 días al femicida: de 10 a 15 años de prisión.



“Estamos pidiendo que no se le reduzca la condena a Mansilla y que no se le de el derecho de salidas transitorias porque por ese fallo de la Corte Suprema pidió que se le dicte una sentencia que vaya entre los 10 y los 15 años y no estamos de acuerdo”, dijo la madre de la joven víctima, que se convirtió en un caso emblemático que dio nacimiento a la primera movilización Ni Una Menos a nivel nacional



La madre de Chiara señaló a los medios nacionales que: “los jueces tienen que tener en cuenta que si no hay una condena ejemplar no ayudan a que la sociedad no se enoje. Estoy en contra de que se ejerza tanta violencia pero no sabemos como puede reaccionar la gente si lo cruzan a Mansilla en la calle”.



En mayo se cumplirán ocho años del femicidio de su hija, y Camargo cuenta que con el paso de los años fue “aprendiendo a tenerla de otra manera”.