Vence el plazo para inscribir lemas e incian las definiciones

miércoles 08 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Hoy a las 23.59 será el límite para la inscripción de lemas que tengan la intención de participar en la elección provincial del próximo 7 de mayo. Es decir que los partidos, frentes y alianzas que semanas atrás fueron reconocidos como válidos, deberán ahora confirmar si participarán de la contienda, y definir bajo qué denominación lo harán.



Hasta la fecha, todo indica que los partidos, frentes y alianzas inscriptos se presentarán bajo las mismas denominaciones que lo hicieron en la inscripción previa. Algunos de ellos, incluso, ya presentaron a sus candidatos a gobernador, diputados e intendentes. Por otro lado, otros ya están en plena campaña, a pesar de que el cronograma electoral indica que para el inicio de las campañas electorales todavía falta, ya que está fijado para el 23 de marzo.



Sin intención de salirnos de la línea en la que vamos, vale una pregunta ¿no será tiempo ya de rever algunas de las reglas electorales relacionadas con las campañas, que ya quedaron obsoletas por no contemplar lo que pasa, por ejemplo, en redes sociales? ¿No será tiempo de modificar los plazos de campaña, e incluso ponerle fin a la famosa “veda electoral”? Preguntas que surgen cada vez que se dispara un nuevo proceso electoral.



El cronograma

Volviendo a lo que dice el cronograma, el 16 de febrero se cerró la inscripción de partidos, y esta noche cierra la presentación de lemas, frentes y alianza.



Allí se presentaron Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos por el Cambio, el Frente la Fuerza de Todos, el Frente Amplio, el Partido Obrero, el partido Por la Vida y los Valores, el Partido Demócrata y el Partido de Integración y Militancia.



Todos ellos deberán, antes de las 23.59 de hoy inscribir su lema para ser parte de la contientda; y a partir de allí comienza una seguidilla de definiciones durante todo marzo.



Después de la inscripción de lemas vendrá el plazo para inscribir sublemas, es decir reservar los espacios para lo que luego serán las listas de candidatos municipales, lo que vencerá el 13 de marzo.



Una semana después, el 20 de marzo, esos sublemas deberán presentar sus listas de candidatos a intendentes y concejales.



Luego, una semana más tarde, el 27 de marzo, los lemas que no tengan sublemas, presentarán sus listas “únicas” para disputar cargos municipales. Por último, el 28 de marzo se deberán presentar los lemas, las candidaturas para los cargos provinciales. Posteriormente, las cartas quedarán sobre la mesa.



Candidatos

Como se dijo, hay varios espacios políticos que ya presentaron a sus candidatos a distintos cargos, mientras que otros todavía juegan al misterio o no tienen definido los nombres para ocupar los lugares pertinentes.



En el caso del Frente Renovador, la fórmula para disputar la gobernación ya fue confirmada, y la conforman Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli. Mientras que para la lista de diputados provinciales está confirmado que el primer lugar será para el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad. Los demás lugares aún no fueron confirmados, y son varios los nombres que están en danza.



En lo que refiere a sublemas para pelear intendencias, el oficialismo provincial espera llegar a los 500 sublemas, cubriendo los 78 municipios. Por el momento, en Posadas se conocen ocho espacios que ya están en campaña, como lo está la dupla que compite por la gobernación.



En Juntos por el Cambio también ya hay definiciones tomadas. En lo que refiere a la gobernación, la disputa la darán Martín Arjol junto a Natalia Döpler. Y la lista de diputados provinciales la encabezará Pedro Puerta.



Los candidatos a intendente -resuelta ya la oferta provincial-, comienzan a definirse en estos días.



El Frente la Fuerza de Todos presentará como candidato a gobernador a Isaac Lenguaza, y les resta definir quien lo acompañará en la fórmula, y como se conformará la oferta legislativa que encabezará Cristian Castro.



El Partido Obrero presenta como candidata a gobernador a Virginia Villalba, única mujer aspirante al cargo hasta el momento. Y la lista de diputados la encabezará Tato Zeretski.



Por el lado del partido Integración y Militancia, la propuesta la encabezará Abel Motte. Resta saber todavía quiénes encabezarán las propuestas del Partido Demócrata, el Frente Amplio y de partido Por la VidaylosValores.