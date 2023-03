El derrame económico del turismo logró gran demanda gastronómica

miércoles 08 de marzo de 2023 | 0:00hs.

El sector gastronómico vivió una de las mejores temporadas de verano los últimos meses de enero y febrero. El auge del turismo misionero tuvo un efecto derrame que se materializó también en los bares y restaurantes, logrando así la sinergia público-privada que se busca desde el sector, a diferencia de otras actividades que se vieron afectadas por la crisis nacional.



En el balance realizado por el Ministerio de Turismo, se detalló que durante los primeros meses del año, hubo un porcentaje del 86% de ocupación, una estadía de 5,3 noches y un gasto por persona de $10.444 por día. Este efecto en cadena produjo un inicio de año muy bueno y enormes expectativas para los próximos meses. Al respecto, el ministro de Turismo de la Provincia José María Arrúa indicó que "la gastronomía es el elemento principal en la composición del gasto turístico, representa el 30%, por eso le dimos hincapié importante".



"Trabajamos mucho en posicionar la marca Misiones en lo que es gastronomía, sobre todo en lo que tiene que ver con las franquicias; y también en la economía sustentable, que ofrecen un 80% de menú con productos locales", sostuvo.



Sobre Posadas, adujo que "se creció en lo que tiene que ver con el borde costero, que encontró espacios gastronómicos que antes no teníamos; hemos crecido allí tanto en restaurantes como en food tracks y lo que buscamos siempre es que tenga el acento misionero, con productos locales".



Por ello, y ante la buena temporada que se vivió, desde los restaurantes y bares afirman que se trabaja en acciones y estrategias para que la bonanza de los primeros meses continúe durante el resto del año. Daiana Bárbaro, de Casso Bar, explicó a El Territorio que “respecto a enero y febrero del año pasado, este verano fue mejor. En tanto, ya nos preparamos para marzo, más allá de la inflación que hay, tratamos de sostener los precios y hacer una carta accesible porque sabemos que estamos todos en la misma situación; y por eso trabajamos también con algunas promociones de cerveza y rodizzio de pizzas”.



“La gente aprovecha muchísimo y es una forma crear movimiento y más gente conozca. Este tipo de acciones nos permite que mucha gente conozca el bar y vuelva, a veces uno no tiene tanta ganancia pero sí se gana en convocatoria y clientes. Por eso la idea es seguir trabajando y tener un buen año”, remarcó.



Iguazú igualó al 2019

La temporada fue exitosa para la gastronomía de Puerto Iguazú. Los empresarios resaltan que la diferencia cambiaria aporta un gran porcentaje de clientes de países vecinos que optan por cenar en la ciudad tal como ocurría en años anteriores. Iguazú cuenta con emprendimientos gastronómicos de renombre, algunos con 50 años de trayectoria que mantienen sus clientes habituales; no obstante, las nuevas propuestas también han registrado una muy buena afluencia de turistas marcando una gran diferencia con el verano del 2022.



Sobre ello, Jorge Antonio, propietario de Aqua Restaurante indicó: “No puedo hablar por todos los emprendimientos gastronómicos, pero puedo decir basado en el movimiento en nuestro emprendimiento que la temporada de este año fue similar y hasta superior a la de la 2019”. Antonio resaltó las ventajas con las que cuenta la gastronomía en Iguazú, no sólo por estar posicionada como la mejor propuesta de las Tres Fronteras, sino por la diferencia cambiaria, la vuelta de los extranjeros cuya tendencia es ascendente y la variedad de propuestas que ofrece Puerto Iguazú.



Esfuerzo y perspectivas

En El Soberbio, la temporada gastronómica se vivió al 100%, por lo que fue calificada como una de las mejores de los últimos años. El destino viene siendo uno de los más buscados y preferidos por turistas de distintos puntos del país, provincia y del mundo. Y sin lugar a dudas, los restaurantes y bares se nutren de la porción de visitantes que llega al lugar. Tal es el caso de la parrilla-bar 'Espetinho".



A raíz del gran movimiento que generó el turismo, la casa de comidas debió reforzar su personal, para atender a todos sus clientes. Al respecto, el dueño del emprendimiento Patricio Dahmer ponderó: "Estoy orgulloso de poder trabajar en mi pueblo y de generar empleo para la gente de mi lugar". Mientras que respecto al feriado de Semana Santa, afirmó que están muy expectantes ya que se espera un aluvión de turistas en la zona.



Por su parte, Elida Trinidad, propietaria de Eli-Mark, casa gastronómica instalada en inmediaciones del Complejo Saltos del Tabay comentó que en su caso, hubo menor movilización, aunque aseveró que pudo ser por la sequía. "Hace dos temporadas el agua del salto se ve muy disminuido en cuanto a cauces y cascadas, eso le quita su belleza y atractivo, tal vez por eso hubo menor concurrencia y espero que el clima acompañe la próxima temporada para que haya mejor caudal", expresó.



Adelantó que durante el 2023 van a seguir trabajando, con el mismo compromiso y resaltó que el turismo es una fuente de ingreso principal para la localidad, por lo tanto “hay que seguir adelante en el rubro”.

Generación de ideas con la Coprotur

En la jornada de ayer, los referentes del sector turístico y gastronómico de la provincia tuvieron un encuentro en lo que fue la primera reunión del Consejo Provincial del Turismo (Coprotur).



El evento, que se realizó en el Jardín Botánico de la ciudad de Posadas, estuvo presidido por el ministro de la cartera turística misionera, José María Arrúa y contó con la presencia del vicegobernador Carlos Arce, además de los distintos representantes provinciales y municipales del área.



El encuentro estuvo orientado al debate de ideas y proyectos en pos de afianzar el sector, que viene teniendo una de las mejores temporadas, incluso en comparación con los números pre-pandemia. En referencia a ello, Arrúa exclamó: "El ecosistema del turismo en Misiones está intacto después de todo lo que hemos pasado".



Asimismo, ponderó la posibilidad de reunirse de forma presencial para generar "una sinergia de ideas" y pensar "una estrategia turística en conjunto para Misiones".



El ministro destacó además el embellecimiento de los distintos atractivos de las localidades misioneras, especialmente de la capital provincial, como el Jardín Botánico.