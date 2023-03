Saquearon a Ulises Bueno en pleno recital

miércoles 08 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Ulises Bueno se acercó a saludar a los fans en pleno recital en una disco de José C. Paz y desde abajo lo tiraron del escenario “¡Pará loco pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, dijo el hermano de Rodrigo. En el video se puede ver el momento en que le pedía a los fanáticos que por favor paren de pegarle y robarle sus cosas. “Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”.Y en su discurso también apeló “Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, dijo enojado. Sin embargo, dejó la bronca y siguió con el show.