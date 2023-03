Advierten que un conflicto con Estados Unidos es inevitable

miércoles 08 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, advirtió ayer que el “conflicto y la confrontación” con Estados Unidos son inevitables si Washington no cambia de rumbo, lo que representa una severa y amplia reprimenda a las políticas estadounidenses en su primera conferencia de prensa en su nuevo cargo.



Qin, que hasta hace poco era embajador de China en Estados Unidos, se había labrado una reputación de diplomático cuidadoso y consumado en el extranjero.



Sin embargo, en su primera comparecencia como canciller en la reunión parlamentaria anual de China, adoptó un tono mucho más combativo, advirtiendo de las “consecuencias catastróficas” de lo que describió como una “apuesta temeraria” de Washington en el trato que dispensa a la otra superpotencia.



“Si Estados Unidos no pisa el freno y sigue avanzando a toda velocidad por el camino equivocado, no habrá barandilla que pueda evitar el descarrilamiento, y seguramente habrá conflicto y confrontación”, declaró Qin al margen de la Asamblea Popular Nacional en Pekín.



En el acto, que contó con un guion muy elaborado, Qin marcó el tono de la política exterior china para el próximo año y los siguientes, reprochando a Estados Unidos el aumento de las tensiones bilaterales y defendiendo la estrecha asociación de Pekín con Moscú.



Las relaciones entre las dos mayores economías del mundo atraviesan su peor momento en décadas, y las tensiones aumentaron el mes pasado después de que un presunto globo espía chino sobrevolara Norteamérica y fuera derribado por cazas estadounidenses.