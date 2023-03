Lejos de la ciudad, apuntan a obras hechas de barro

martes 07 de marzo de 2023 | 13:40hs.

La selva de Misiones se convirtió en el lugar elegido por una joven pareja que la había visitado antes la provincia y se quedó maravillada por la paz que les genera la fauna y la flora existente lejos de la ciudad.

Leonel Angel Tartaglini (29) es oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires y Anouk Descalzo Guerra (30) es chilena, nacida en Santiago; ambos viajaron por distintos países de América y en uno de esos viajes se conocieron y se enamoraron. Coincidieron en el mismo proyecto de vida que es vivir lejos de la ciudad y en la naturaleza. Puerto Iguazú fue el lugar elegido, es así que hace casi dos años se internaron en la vegetación cercana al parque La Península.

El Territorio dialogó con Anouk quien con el clásico acento chileno dijo “son varias las razones por la que decidimos venir a vivir en el monte misionero, una de ellas es que a mi no me gusta el frío, la temperatura de Misiones me pareció ideal pero lo principal es vivir cerca de la naturaleza, entonces hemos elegido junto a mi compañero ese espacio de monte donde no solo vivimos sino que cuidamos y respetamos viviendo en comunión con lo natural”.

“Yo llegué a Iguazú después de viajar muchos años por toda Latinoamérica, conociendo y recorriendo muchos lugares, en Iguazú conocí a mi compañero con quien vivo ahora, nos fuimos y al tiempo decidimos volver a empezar nuestro proyecto de vivir en la chacra rodeada de monte que es maravilloso. Elegimos capacitarnos en la fabricación de artículos elaborados con la materia prima que usaba nuestros antepasados que es el barro de monte aquí conocido como barro Ñaú, elegimos eso porque el barro de monte es muy noble mi compañero venía de trabajar con hierro, esculturas entre otros artículos y la herrería es muy hostil para la salud ”, contó.

Leonel, en tanto, dijo que “decidimos acompañarnos para vivir en plena comunión con la naturaleza, tratamos de que cada vez sea mayor la cantidad de alimentos que los generamos nosotros”. Los artesanos devenidos en emprendedores expusieron sus trabajos en la feria que tuvo lugar ayer en la Plaza San Martín de Posadas.