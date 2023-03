Transportes de media distancia siguen sin poder funcionar al 100%

martes 07 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El sector de transporte en Misiones viene transitando una situación crítica y preocupante. La inflación creciente y los altos costos golpean de lleno, impidiendo que los servicios – puntualmente los de media distancia - puedan funcionar al 100%. Las más afectadas son aquellas empresas chicas o familiares, que hacen trayectos que incluyen colonias y mayor extensión de ruralidad, cumpliendo además una función social muy importante. Por ello, desde la Cámara que los nuclea y los mismos empresarios afirman que se realizan los esfuerzos necesarios para seguir sosteniendo las líneas, aunque muchas de ellas trabajen a pérdida.



Esta situación no es reciente, viene incluso desde antes de la pandemia, y se va agravando cada vez más. Ya en 2019, con la modificación del sistema de cálculo de compensaciones nacional, comenzó un período de disminución de la contribución de la Nación a las provincias. Misiones es una de las que más sufrió esto, y fue la Provincia la que debió salir al rescate para sostener a las empresas. A esto, se sumaron ocho meses de paralización total. Por ello, cuando comenzó el período de retorno, se esperaba que las frecuencias vuelvan a estar a pleno. Sin embargo, no se contaba con que la inflación sería una condicionante y las empresas no pudieran afrontar los costos de tener en circulación las unidades. En ese sentido, el inicio del ciclo lectivo, abre las perspectivas de contar con mayor cantidad de usuarios para seguir sumando frecuencias.



Regreso e inflación

“La pandemia terminó hace tiempo pero impactó en costumbres, relaciones sociales y algunas cosas no volvieron a ser como eran”, expresó a El Territorio el transportista Carlos Martignoni. Es que la pospandemia encontró a varios sectores en crisis. La inflación galopante fue uno de los principales condicionantes de esto e hizo que algunas actividades no puedan ponerse en pie de la misma manera en la que estaban antes. En el caso del transporte, ya antes de la cuarentena, en 2019, venían sufriendo una crisis económica. Luego la paralización total terminó de afectar las líneas. “Durante la pandemia el servicio se fue a cero. En noviembre de 2020 iniciaron las habilitaciones progresivas, primero el 30%, después el 50%. Pero las empresas aún no pusieron el 100% de los servicios como consecuencia de los cambios socioeconómicos que hubo explicó Martignoni. Adujo además que los primeros meses del año fueron buenos por el auge del turismo interno y ahora aguardan una reactivación por el inicio de clases.



Factor social

Por su parte, el empresario Sergio Prox apuntó a la importancia de sostener los servicios y el esfuerzo que hacen las empresas junto a la Provincia para hacer esto posible, teniendo en cuenta que Nación “reparte la compensación en un 90% a Buenos Aires y el 10% que queda para el resto del país”.



“Sabemos que el hecho de que un colectivo entre a una colonia le hace sentir a la gente más contenida, sabe que puede ir al médico, ir a hacer trámites, a hacer compras, visitar a su familia. Es impresionante cómo cambia cuando hay transporte. Y aunque nos cuesta muchísimo, principalmente porque son lugares más propensos a roturas por el estado de los caminos, queremos estar allí”, afirmó Sergio Prox, empresario del sector.



Agregó que todavía no se pudo volver al 100% de las líneas, “tenemos habilitaciones pero estamos haciéndolo de forma gradual. Tenemos la mayoría de las líneas en funcionamiento pero necesitamos más aire para tener todas. La verdad es que cada vez se nos hace más cuesta arriba”. Y apuntó: “Realmente estamos muy complicados y preocupados por la inflación. Todos los insumos son dolarizados, como la parte electromecánica, baterías, gomas. Una goma de buena calidad está 350 mil pesos. El Gobierno de la provincia está haciendo un gran esfuerzo, son conscientes de nuestra situación. Pero lo de Nación, en el interior, empezó a disminuir. Uno la va peleando, yo hago biodiesel para tratar de paliar un poco el costo del combustible, por ejemplo”.



“Si Nación repartiera de forma más federal la compensación, sería diferente. Estamos preocupados porque no se pueden renovar las flotas, no se puede amortizar. Tal como dice el gobernador, Misiones es distinta, hay mucha ruralidad y se busca la manera de llegar”, dijo.



Tarifas

Asimismo, Martignoni sostuvo que “la Provincia nos está ayudando y lo agradecemos. En cambio desde Nación no recibimos nada. Somos una empresa de más de 60 kilómetros y no recibimos nada”.



“Lo que sí hubo fue un incremento tarifario que nos ayudó pero a la vez a la gente también le cuesta afrontar. Nos beneficia ese aumento, pero no deja de ser tarifa social. Un viaje a Puerto Iguazú sale $3000, y a Buenos Aires que sería el triple de distancia, sale $17.000, estamos muy lejos de los valores tarifarios. Todo eso hace que muchas empresas no hayan podido reactivarse”, explicó.



Y agregó: “En nuestra empresa, trabajamos con mucha demanda de corta distancia, cortos trayectos. En comparación, estoy trabajando un 25% menos que antes de la pandemia, con condiciones diferentes, todos tenemos que arreglarnos. Tengo cinco servicios a Puerto Iguazú y uno a San Pedro que se está por iniciar próximamente y con el que voy a empezar de cero, así que la vamos a remar para estabilizarnos. Nuestra clientela son trabajadores, estudiantes y pasajeros frecuentes”.

Afirman que las empresas se están descapitalizando

La situación de las empresas, principalmente las que hacen recorridos rurales, es una preocupación para todo el sector.



Carla Obermann, presidente de la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor, manifestó a El Territorio que “hay líneas que no han vuelto a operar al nivel prepandemia. No todos los recorridos, son principalmente los que entran a los parajes y zonas más alejadas. Son lugares poco rentables y no alcanza con las tarifas para brindar el servicio”.



“Tras la pandemia todos estaban ávidos de brindar servicio, pero se necesita que cierren los números para pagar a los choferes y cargar combustible, por eso hay servicios suspendidos. Solicitamos desde la Cámara que se ajusten de las compensaciones y haya aumentos tarifarios para equilibrar”, sostuvo.



Asimismo, dijo que “hay líneas en las que se incrementó la demanda por el turismo, pero no es el caso de todas las empresas. Hay un importante sector del transporte complicado. Desde la pandemia no tenían servicio, estuvieron sin ingresos por tarifa, sosteniéndose con las ayudas. La verdad es que muchos se endeudaron, trataron de sostener sus cargas sociales, y vienen arrastrando estos problemas desde el 2020. Hace mucho que vienen corriendo de atrás de la inflación”.



Afirmó además que por esta razón las empresas se están descapitalizando y les cuesta cada vez más renovar unidades. “Lo que en su momento invertían para renovar parque no lo pueden hacer, porque no tienen ese margen. Eso trae consecuencias porque los coches son más caros de mantener, tienen problemas, quedan varados en la ruta. Es imposible afrontar la cuota de la compra de una nueva unidad”, indicó Obermann.



Y agregó: “De Nación viene arrastrándose una situación crítica desde 2019, el esquema de compensación cambió y se empezaron a reducir. Es real que Nación ajusta para abajo. La metodología de cálculo se ajusta de manera tal que Misiones recibe cada vez menos en comparación a años previos. Esto se agrava y por eso vemos que la provincia sale a bancar lo que Nación deja”.