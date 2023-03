Cayó en Oberá un policía de Santa Cruz acusado de violento

martes 07 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El mes pasado, el agente de la Policía santacruceña Liceo Samuel T. (29) fue denunciado por su expareja por violencia de género y quedó detenido en la comisaría donde prestaba servicio, aunque a las pocas horas se dio a la fuga.



El policía recorrió los casi 3000 kilómetros que separan Las Heras, provincia de Santa Cruz, de la ciudad de Oberá para refugiarse en la casa de su madre, en Villa Lindstrom.



Con el correr de los días el implicado comenzó a interactuar por redes sociales, lo que sumado a la información brindada por el banco en el cual percibe su sueldo, posibilitó ubicarlo y volver a ponerlo tras las rejas.



Previamente, la Unidad Regional II de Oberá recepcionó un oficio procedente del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras ordenando la detención del agente por un hecho en violencia de género agravado por el cargo de funcionario público en perjuicio de su ex.



Tras constatar que se escondía en casa de su progenitora, personal policial montó puestos de vigilancia encubierta en cercanías al lugar. Fue así que ayer, alrededor de las 11.50, el agente se dirigió a la sucursal del Banco Nación y fue detenido.



La autoridad policial local informó de lo actuado al Juzgado de Instrucción Uno, desde donde dispusieron que se notifique al juzgado de origen para el posterior traslado hacia la provincia de Santa Cruz.



Por el momento el sospechoso permanece alojado en una dependencia de la UR II, aunque separado de la población común por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad.



Golpes y amenazas

Según información brindad por medios de Santa Cruz, el pasado 9 de febrero la hermana gemela de ex pareja del policía utilizó las redes sociales para denunciar públicamente la denuncia por violencia de género.



“Le dejó la cabeza sangrando y llena de golpes”, aseguró en su descargo, tras lo cual mencionó que la agresión habría ocurrido delante de la hijos de la pareja.



“No le alcanzó con pegarle a mi hermana, también amenazó a mis padres con que la va a matar”, agregó desde la provincia de Salta, donde reside.



Ese mismo día el policía se entregó en la comisaría Segunda de Las Heras, donde prestaba servicio, luego de que se ordenara su detención.



“Quedó demorado y a la espera de la declaración indagatoria qué se llevaría a cabo el día posterior, hecho que finalmente no ocurrió, dado que, a las pocas horas de haberse entregado, se dio a la fuga sin dejar rastros de su paradero”, consignó el medio La Opinión Austral.



Luego trascendió que el prófugo contaba con la representación de un abogado de la localidad de Caleta Olivia, con quien se habría presentado ante la justicia a través de un escrito, asegurando que se pondría a disposición en breve, hecho que nunca se concretó.



En tanto, según el mismo medio, “días después de que se hiciera público el pedido de detención por desobediencia judicial y lesiones leves calificadas, y su posterior fuga, el agente amenazó a algunos medios de prensa por supuesta difamación, asegurando que no se encontraba prófugo y que estaba bajo tratamiento psiquiátrico”.