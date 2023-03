Boleto Estudiantil Gratuito: quejas y confusión para actualizar el beneficio

martes 07 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Con la vuelta a clases, a partir del 1 de marzo entró en vigencia el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) en Misiones, según lo informado en el Boletín Oficial del Gobierno de la provincia que además anunció que la renovación del beneficio sería de manera automática para los estudiantes que ya lo tuvieron con anterioridad.



No obstante, desde el inicio del ciclo lectivo se fueron incrementando las quejas de alumnos y padres porque no funcionaba la gratuidad de la Sube por lo cual tenían que proceder al pago del pasaje. En la jornada de ayer desde temprano hubo fila en el Posadas Plaza Shopping donde funciona la oficina de atención al cliente de Servicios Urbanos Sociedad Anónima (Susa) para consultar sobre la actualización del beneficio.



En este contexto, Noelia Brizuela -de la chacra 93- comentó a El Territorio que “estaba tranquila porque decían que la renovación era automática. La última vez que había rellenado los formularios era en el 2020 y resultó que la semana pasada no funcionó la Sube y tuve que pagar. Llamé al número de reclamos y me dijeron que cada dos años hay que renovar y hacer nuevamente todo”.



De la misma manera, explicó que tuvo que imprimir el formulario y acudir tanto a la Policía como al establecimiento para que ambos firmen y recién ahí, pudo acudir a la oficina para actualizar el boleto nuevamente.



En sintonía, Yanina que vive en la zona de Urquiza y San Martín, comentó que tuvo que cargar la Sube por unos días al no tener tiempo de realizar el trámite y recién ayer pudo ir a renovar. Además agregó que eso es un contratiempo para quienes trabajan y si los requisitos fueran claros, lo habría adelantado.



Por su parte, los reclamos también se extendieron a las redes sociales del BEG, en los que usuarios dijeron que la renovación automática se trataba de una confusión y que en su mayoría todos tuvieron que abonar el pasaje de sus hijos. Esto, sumado a las quejas de chicos que tuvieron que bajarse del colectivo por no tener el beneficio ni saldo.



Asimismo, Roberto Rodríguez de Villa Dolores mencionó que tuvo el mismo inconveniente y que desde la empresa las respuestas no son claras ni precisas. “Hay personas que hicieron el trámite en el 2020 y no tuvieron que renovar, porque desde el primer día tienen el beneficio normalmente y a mí me dicen que el trámite es cada dos años”.



En este sentido, Carlos Vigo, coordinador de la Agencia Universitaria de Posadas - entidad encargada de la inscripción del trámite la primera vez-, dijo que tomó conocimiento de los sucedido, aunque desconoce el motivo ya que tiene que ver con la concesionaria del servicio, responsable del funcionamiento operativo.



Las respuestas a comentarios desde la página oficial de la Susa reiteran la renovación automática para quienes lo tenían el año pasado. Además, hacen hincapié en que el trámite lo deben hacer quienes por primera vez accederán a la Sube gratis y alumnos que pasen de nivel. Esto corresponde a quienes ingresen a la primaria, secundaria y nivel superior o universitario. En cuanto a quienes perdieron la regularidad durante el año pasado, la tarjeta figura como bloqueada y deberán asistir a las oficinas con los formularios completos para reactivar, si retomaron los estudios.



En cuanto al motivo puntual de quienes no están en ninguna de las mencionadas excepciones para renovar el boleto y aún así el beneficio no les funciona, desde la empresa no acercaron una solución de raíz.



Entre las quejas, se suman la falta de refuerzos de urbanos en horas pico y poca frecuencia en algunos barrios. En simultáneo, usuarios también manifestaron que desde hace semanas, la empresa informa que no tiene plásticos para las nuevas tarjetas e insta al uso de la aplicación digital para el pago de pasajes.



Trámites para el BEG

Desde Susa dieron a conocer el formato de trámites. Según indicaron, se debe pedir un turno vía WhatsApp al (3765) 15022276 y llevar la siguiente documentación: Certificado del BEG escolar firmado por la escuela y la Policía. Este debe ser previamente rellenado en la siguiente página https://boletoestudiantil.misiones.gov.ar/ y posteriormente descargado.



En la misma línea, el trámite corresponde a quienes accedan al beneficio por primera vez, estudiantes que pasen a los ciclos de nivel primario, secundario, superior o universitario y quienes perdieron la regularidad en el último año y se reincorporaron al sistema educativo.



En lo referido a los testimonios de quienes no requerían los papeleos y aún así no accedieron a la gratuidad de la Sube, no hay motivos aclarados por parte de la empresa. Lo mismo ocurre, ante las diferencias para quienes no renovaron en el 2020 y en consecuencia, a algunos usuarios les funciona el beneficio gratuito y a otros no.



Por su parte, estudiantes universitarios se encontraron ayer bajo la misma confusión. Según lo previsto, el beneficio gratuito comenzaba el 6, aunque algunos estudiantes tuvieron que abonar el pasaje y desconocen las circunstancias.