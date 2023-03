Ucrania rechazó abandonar la ciudad estratégica de Bajmut

martes 07 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El ejército de Ucrania anunció ayer su intención de “reforzar” sus posiciones en Bajmut, epicentro de los combates, en medio de versiones negadas por Kiev sobre un posible retiro de fuerzas y entre denuncias de soldados ucranianos de “desprotección” ante la oleada incesante de bombardeos y ataques que llegan del otro lado del frente.



El anuncio se produjo, además, cuando el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Evgueni Prigozhin, volvió a quejarse de la falta de municiones para sus hombres, en primera línea de combate desde mediados del año pasado.



La presidencia ucraniana aseguró ayer que, lejos de echarse atrás y pese a los rumores de retirada que corrían desde hacía una semana, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas ucranianas “se pronunciaron a favor de continuar las operaciones defensivas y de un refuerzo de nuestras posiciones en Bajmut”.



Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) “es probable que las fuerzas ucranianas estén llevando a cabo una retirada táctica limitada” en Bajmut, indicó el domingo pasado este grupo de expertos estadounidenses.



Bajmut, una ciudad de unos 70 mil habitantes antes de la guerra, se convirtió en un símbolo de la lucha entre rusos y ucranianos por el control de la región industrial del Donbass debido a la duración de la batalla y a las grandes pérdidas sufridas por ambos bandos.



Las tropas rusas vienen avanzando en las últimas semanas hacia el norte y el sur de la ciudad, cortando tres de las cuatro rutas de suministro ucranianas y dejando como única vía de salida la que conduce más al oeste, a Chasiv Yar.



El periódico ucraniano The Kyiv Independent reprodujo ayer testimonios de más de una docena de soldados de ese país en la zona, que describen el frente como “una picadora de carne” por el alto número de bajas en ambos bandos y aseguran que no reciben “ningún apoyo”



Durante las breves visitas que estos militares hacen a la cercana ciudad de Kostiantynivka, los soldados de infantería ucranianos narraron a ese medio que batallones mal entrenados y sin preparación fueron arrojados a la primera línea “para sobrevivir lo mejor que pudieran” con escaso apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica.



Sin embargo, a pesar de la amenaza de cerco y de la escasa importancia estratégica de la ciudad, los ucranianos siguen defendiendo ferozmente Bajmut, que el presidente Volodimir Zelenski visitó en diciembre y donde prometió resistir “tanto como sea posible”.



Paralelamente, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueny Prigozhin, acusó por segunda vez en menos de dos semanas al ejército de no enviar munición suficiente a sus mercenarios.



Según él, el retraso solo puede deberse a dos razones, “burocracia ordinaria o traición”.



El mes pasado, Prigozhin lanzó duras críticas contra el ministro de defensa ruso, Serguei Shoigu, y contra el jefe del Estado Mayor, Valery Guerásimov, acusándoles de cometer “traición” al negarse a suministrar municiones a Wagner.



En un vídeo publicado el fin de semana, Prigozhin advirtió que “si Wagner se retira ahora de Bajmut, todo el frente se derrumbará”. Las fuerzas aéreas ucranianas informaron el domingo pasado que habían derribado 13 drones explosivos de fabricación iraní de los 15 lanzados por Rusia y que no produjeron víctimas ni daños materiales.



Rusia había denunciado la semana pasada varios ataques de drones ucranianos en su territorio y en la península anexionada de Crimea. También denunció una incursión de “saboteadores” ucranianos en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.