Los ausentes y el recuerdo de las peleas marcaron la cuarta audiencia

martes 07 de marzo de 2023 | 3:00hs.

Se reinició ayer en el Tribunal Penal II de Posadas el juicio contra Martín Monzón (39) por el crimen de su pareja Horacelia Marasca (16), madre adolescente que fue apuñalada y desmembrada en su domicilio del barrio Villa Cabello de la capital provincial el 16 agosto del 2015.



La jornada estuvo marcada por las ausencias, ya que de los seis testigos citados para declarar, cuatro estuvieron ausentes. El Tribunal solicitó que se los busque por la fuerza pública y se espera que al menos dos puedan comparecer en la jornada de hoy.



Otro de ellos, en tanto, se encuentra internado e incomunicado en España. Por esta razón se verán qué posibilidades hay de que su declaración se concrete de forma remota. Si bien la defensa insistió en que se agoten todas las instancias, el tribunal, los familiares y la fiscalía consideran que se trata de una logística muy compleja.



Más allá de eso, quienes sí declararon fueron los padres de este chico, quienes eran vecinos contiguos de Monzón y Marasca cuando ocurrieron los hechos. Ninguno de los dos expresó nada sobre la noche del asesinato y hubo muchos “no me acuerdo” debido al paso del tiempo.



De todas formas sí se expresaron sobre el día a día de la pareja y los hechos de violencia en ese hogar.



El primero fue Jorge Ignacio Romero. El hombre se ciñó a lo que vio y escuchó, por lo que evitó hablar de hechos que sucedieron cuando no estaba. “Ellos discutían mucho, peleaban mucho”, empezó Jorge consultado por el fiscal Vladimir Glinka y añadió que “se escuchaban ruidos y gritos” en la casa de al lado.



El defensor Miguel Ángel Varela le pidió que puntualizara sobre esas peleas y en esa instancia el testigo aclaró que él solamente había presenciado y escuchado discusiones con insultos propios de una pelea de pareja.



Luego fue el turno de Carolina Montaje, quien describió a Horacelia como un “amor de madre”, pero también una “persona agresiva”, que “cada dos por tres se enojaba”. En este sentido expresó que sintió hasta culpa debido a que no tenía una buena imagen de la adolescente que luego terminó siendo asesinada.



El fiscal le recordó que había declarado que Horacelia manifestó que Monzón le pegaba, pero que lo hacía en lugares que no dejaban marcas a la vista. “Ella en varias oportunidades manifestó eso, pero la verdad es que no se veía, en realidad lo que parecía es que ella era la agresiva y no él. Eso parecía”, amplió.



En este contexto, contó que en una oportunidad Horacelia corrió por la avenida a Monzón con un cuchillo en la mano, que en otra oportunidad le tiró las ropas a la calle y también otra vez le quemó las prendas de vestir en el patio trasero. Además un día agredió a la expareja del sospechoso, la mamá de sus otros hijos.



Le mostraron el cuchillo con el que presuntamente se concretó el homicidio y confirmó que era uno muy similar.



Siempre en base a preguntas del Ministerio Público o la defensa, Montaje relató que conoció a Monzón en la iglesia del barrio y que lo recordaba “siempre con la biblia en la mano”. “¿En su impresión Martín era una persona violenta, agresiva?”, le preguntó Varela, a lo que la mujer respondió: “No, no, jamás, jamás, jamás”.



La mujer negó que el acusado le hiciera pasar hambre a su familia, expresando que era una persona que trabajaba mucho, que llegaba con compras e incluso salían en familia a buscar mercaderías para el hogar.



Las preguntas de las partes fueron repetitivas e incluso sobre cuestiones ajenas a los hechos que se investigan, lo que les valió un llamado de atención del Tribunal, que está compuesto por los jueces César Yaya - presidente Gregorio Busse y Fernando Verón.



El debate se reanudará hoy a las 8.30 y se espera la comparecencia de al menos dos de los ausentes en la víspera, además de otros civiles que declararon en la instrucción. También se definirá si el hijo de quienes Romero y Montaje - aclaró que lo crió, pero que es su “madre de corazón” - podrá estar presente con su testimonio desde Barcelona.

Monzón siguió atento a los testimonios. Foto: Marcelo Rodríguez