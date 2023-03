Exportadores misioneros esperan un dólar diferencial por un año

martes 07 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Entre expectativas y ciertos reparos, el sector productivo exportador de Misiones analizó el anuncio del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, de implementar medidas que favorezcan a las economías regionales. Desde Mendoza confirmó que habrá un tipo de dólar diferencial que comenzará a regir el 1° de abril y la industria del vino será la primera beneficiada, sin definir aún el valor al cual se podrán liquidar las exportaciones.



Horas más tardes de la presentación de Massa en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el gobernador Oscar Herrera Ahuad llamó al ministro y consultó sobre los productos de la economía misionera y según el mandatario, la respuesta fue “que todo está bien encaminado”.



Mientras tanto en la provincia, el sector de la madera y el té, coincidieron en que van a esperar los detalles de implementación del denominado dólar Malbec y adelantaron que para los productos misioneros, la medida servirá si se mantiene en el tiempo para que permita previsibilidad.



El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), Román Queiroz, recordó que “en su momento lo del dólar soja sirvió para un mes y después otro más para traer dólares, porque tenían exportaciones hechas, no liquidadas”. Al tiempo que explicó que “en el caso del sector maderero, un dólar diferencial nos sirve si se extiende en el tiempo, no por un sólo mes”.



Argumentó Queiroz que “cuando uno exporta madera, tiene que hacer proyecciones a largo plazo, que dure un año como mínimo la medida para poder captar clientes”. E insistió en que “todavía no tenemos detalles de cómo se va a implementar el dólar Malbec y si será lo mismo para nuestras economías regionales. Si es por uno o dos meses, a nosotros no nos sirve”.



El referente del sector maderero, en diálogo con El Territorio repasó el cuadro de situación en materia de exportaciones. “Seguimos un 80% por debajo con relación al año pasado, y el mercado interno está complicado, caído”.



“Todos los que exportaban, volcaron su producción al mercado interno entonces hay una sobreoferta muy grande y eso hace que muchos aserraderos no puedan vender, con galpones abarrotados de mercaderías”, añadió. Y para graficar aún más la situación, mencionó que “muchos aserraderos ya pararon, otros no trabajan los 5 días de la semana. Hay algunos que tenían turnos de 10 horas por día y las redujeron a 6; o que trabajaban de lunes a sábado y pasaron de lunes a viernes”.



En el caso de la actividad tealera, la situación es similar y si bien la apertura del puerto de Posadas es una alternativa para disminuir costos logísticos, hasta que no se incremente la frecuencia de envíos al exterior y que se informe a todos los clientes sobre la nueva ruta, urgen medidas para no perder mercados internacionales.



“Necesitamos urgente un dólar diferencial para recuperar toda la cadena de la actividad, que viene muy complicada”, expresó Jonathan Klimiuk, empresario tealero. “Con el incremento en dólares de todos los costos, hoy necesitamos un dólar diferencial arriba de los 300 pesos”, indicó.



A la espera de precisiones de Nación, Klimiuk pidió que “las medidas lleguen pronto. Mientras tanto está el puerto que es muy importante su reactivación, pero vamos a notar el efecto más adelante, cuando dejemos de operar con Buenos Aires y pasemos las operaciones a Rosario, vía Posadas”.



Los tiempos de la zafra

Desde la óptica de Cristian Klingbeil, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones (Apam), “si el dólar diferencial realmente se concreta para abril como anunciaron, nos agarra con la zafra tealera terminando”. En consonancia con el planteo del maderero Queiroz, “si el dólar diferencial se extiende en el tiempo, sabremos cómo encarar la próxima zafra porque sino, no podríamos arrancar. Tampoco podría hacerlo la industria y un año que no arranca el té, se pierden muchos mercados y es difícil recuperarlos”.



La implementación de un cambio diferencial para exportadores es vital “porque aparecen nuevos productores internacionales como Kenia, China, India o Australia con quienes es muy difícil competir. Espero que no sea como fue en el caso de la soja, sino algo permanente que nos dé previsibilidad”, remarcó.



Klingbeil reveló que “de los principales elaboradores de té, cada uno tiene un secadero parado, algunas plantas mandaron cortar la luz porque no hay producción, no se fertiliza correctamente y disminuyó mucho la cantidad de hectáreas”.



Diferente es el caso de la yerba mate, que en la opinión del presidente de Apam, “puede llegar en un buen momento. Si viene con un dólar que permita ser más competitivos, puede darnos una mano muy buena”.



“Se está por iniciar la zafra y seguramente lo fuerte será en abril y mayo y para la yerba la medida llegaría a tiempo”. concluyó.

Misiones pide medidas antes de abril

El gobernador Oscar Herrera Ahuad dijo ayer que “después del anuncio del ministro Sergio Massa, pude hablar con él el sábado por la tarde y el domingo también. Me dijo que estamos bien encaminados para avanzar con las economías regionales de la provincia”.



En una primera etapa, “madera, tabaco, yerba mate y té, que es lo que habíamos avanzado para un dólar diferencial y esperamos anunciarlo muy pronto con cuestiones especificas para la provincia”, aseguró.



“También lo están esperando el sector de los cítricos y otras economías regionales y hay muy buenas posibilidades de hacerlo antes del 1° de abril cuando comenzaría a regir el dólar diferencial para la vitivinicultura”, adelantó el mandatario.