Custodias del acervo cultural de la Tierra Colorada

Mujeres que exponen y otras que posan; mujeres que hablan de otras mujeres, mujeres que viven el día a día, que son y hacen historia.



Con el foco puesto en todas aquellas a las que el protagonismo les pasó por al lado, se inauguró una muestra artística en el Museo de Bellas Artes Juan Yaparí. Desde los márgenes sensibles hace hincapié en la cotidianidad de la vida de mujeres de la tercera edad.



Aquellas que son yuyeras, paseras, amas de casa, colonas y campesinas. Mujeres que llevan una vida que no escapa de lo común, “pero eso no quiere decir que lo que hayan vivido, hecho y dejado como legado para nuestra sociedad no haya sido importante”, resumió Maflo Martínez, una de las artistas encargadas de llevar a escena el proyecto, a El Territorio.



La apuesta se inauguró ayer y ocupa todo el primer piso del museo Yaparí. Con fotografías, bordados, esculturas, poesía, pinturas, dibujos, audiovisual, y otras varias expresiones artísticas, cuenta con una apuesta en escena dinámica y atrapante.

Se exhibe una gran variedad de expresiones: pintura, fotografía, bordado y más. Foto: Joaquín Galiano

Se trata de un proyecto colectivo que busca abordar la territorialidad de los cuerpos a través del retrato de mujeres mediante el lenguaje artístico. Relatos Visuales, como se denominan cuenta con la participación y el aporte de Valeria Thomas Temporelli, Victoria Benítez, Carolina Recio, Stefanís González, Sofía Estévez, Maflo Martínez y Guliana Uset.



La apuesta se centra en aquellas que preservan y custiodian la idiosincrasia de nuestra tierra e identidad con su accionar diario; y el objetivo era lograr llevarlas al museo. “Lo principal era ayudar a contar estas historias que marcan nuestra identidad regional y que siempre se albergan en el cotidiano de las mujeres. Buscamos a mujeres de la tercera edad que tal vez no han tenido el mismo protagonismo al que hoy las mujeres sí podemos acceder. Entonces, quisimos abrirles la puerta y que todas ellas se unan a nosotras”, detalló Martínez. “No son las mujeres de academia, no son las legítimas o las que tal vez cuentan con ese nivel de importancia o preponderancia social, son mujeres cotidianas”, agregó.



En ese sentido, lo que movilizó a las artistas a llevar adelante el proyecto que aún permanece abierto fue retratar la conexión con la tierra, con los saberes ancestrales, con el saber popular, con las historias de superación. “Eso nos llevó a ver la vida de otra manera; y de alguna forma quisimos compartirlo con el resto de la sociedad para que también sensibilicen con esto.Se trata de formar colectivamente nuestra identidad”, reflexionó la artista sobre el proyecto que surgió hace poco más de un año y conllevó un gran esfuerzo del grupo, considerando que son artistas emergentes.



Las que marcan nuestra historia

En la planta baja se exhiben obras de la pinacoteca del museo Yaparí. Foto: Joaquín Galiano

Además del montaje en el primer piso, el Museo Yaparí también exhibe otra muestra alusiva al rol de la mujer en el arte. Se trata de Movimiento – Ellas en las Artes Visuales, una serie de obras que pertenecen a la pinacoteca del museo. De las 200 obras que conforman la colección privada, se eligieron aquellas realizadas por artistas mujeres, o bien por artistas que homenajean a la mujer de algún modo.



Figuran obras de María Vigo, Cristina Arraga, Alba Guillén, Ofelia García, Marta Puebla, Carmen Franciosi, Miriam Krause, Aurora Biton, Martha Maciel, Lucy Matos y otras. También se aprecian creaciones representando a la mujer, como en las obras de Carlos Alonso, Lucas B. Areco, Juan C. Solís, Darío Feltan y Emilio Centurión.



Ambas exposiciones permacenerán abiertas al público durante todo marzo. Además, en el marco del 8M, habrá durante toda la semana diferentes propuestas de teatro, música, danza, poesía y más. Todas las actividades son coordinadas por la Susecretaría de Revalorización Cultural de la Provincia.

En la inauguración también brilló el elenco de High Quality Crew, con danza. Foto: Joaquín Galiano

