La Fuerza de Todos propone a Lenguaza para la gobernación

martes 07 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El presidente del partido Agrario y Social (Pays), el abogado Isaac Lenguaza, fue elegido de manera unánime para encabezar la propuesta electoral del frente La Fuerza de Todos, como candidato a gobernador para las elecciones del próximo 7 de mayo en Misiones.



La versión local del Frente de Todos, donde conjugan camporistas referenciados en la diputada nacional Cristina Brítez, miembros del Pays, el partido de la Victoria, el partido de los Trabajadores y del Pueblo e Instrumento Electoral por la Unidad Popular, se reunió ayer en asamblea donde se proclamó al exdiputado provincial que por segunda vez, competirá por la gobernación.



De acuerdo a lo comunicado por el Frente, el consenso llegó con el mandato de las bases para cada referente político que participó del cónclave. Todos coincidieron en que el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, era el indicado.



“Para mí es un orgullo porque no estaba acordado que el candidato a gobernador iba a ser del Pays, sino que fue de manera unánime la elección”, aseguró Lenguaza a El Territorio.



Para el profesional de 63 años, sexto dan de judo y con una larga trayectoria política, “la nominación me llega más fortalecido que antes. Conozco la provincia, la transito a diario y el principal objetivo será ampliar la agenda de temas en la campaña”.



Sueldos

Al momento de referirse a las propuestas que presentará a la ciudadanía cuando se inicie la campaña el 23 de marzo, el abogado apuntó a “llegar con planteos reales, sobre todo al empleado público que actualmente tiene un salario por debajo de la canasta básica”.



“Tenemos que trabajar en la recuperación histórica del empleado público provincial y municipal”. Para ello, adelantó que “voy a proponer modificar el convenio que tiene la provincia con el banco Macro, que actualmente es el agente financiero por donde salen los sueldos y donde los empleados tienen deudas acumuladas por préstamos. Solicitaré un plan de pagos a diferentes tasas para que empiecen a cobrar al menos algo a fin de mes”.



Lenguaza,que en las elecciones provinciales del 2019 se presentó junto a Héctor “Cacho” Bárbaro como la fórmula del Pays y cosechó más de 55 mil votos, recordó que “en esa contienda ganamos tres municipios como San Vicente, Colonia Aurora y Mado-Delicia”.



“Más allá de que después algunos de esos intendentes decidieron pasarse a la renovación, lo que en su momento hicimos no lo consiguieron ni siquiera los partidos más tradicionales”, agregó.



Para esta elección, “estamos más fuertes, con el apoyo del Frente de Todos que es oficialismo a nivel nacional y con un gran trabajo territorial del Pays, la Cámpora y los demás espacios que integran el Frente”.



Definida la candidatura a gobernador, la Fuerza de Todos optó por anunciar el nombre del postulante a la vicegobernación (podría ser una mujer) como la lista de diputados en un acto popular a desarrollarse en los próximos días.



Hasta el momento, se confirmó que encabezando la lista de pretendientes a la legislatura provincial estará un dirigente del Pays y el apuntado sería Cristian Castro, actual coordinador del centro de fronteras en el puente Posadas-Encarnación.

Vencen plazos para las ofertas electorales

Con la confirmación de Isaac Lenguaza como candidato a gobernador del frente La Fuerza de Todos, se va completando el tablero de cara a las elecciones del 7 de mayo en la provincia.



Hugo Passalacqua encabeza la fórmula del Frente Renovador; Martín Arjol la de Juntos por el Cambio y Virginia Villanueva representará al Partido Obrero.



Restan definirse los nombres del Frente Amplio, que tiene como referentes a Martín Sereno y Mario "Pichi" Perié; del partido Demócrata; Partido de Integración y Militancia (que presentaría al empresario Abel Motte) y el partido Por la Vida y los Valores.



El calendario electoral estipula que mañana vence el plazo para el registro de lemas y el 13 de marzo para confirmar los sublemas. La campaña electoral comienza el 23.