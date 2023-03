Diputados retoma el juicio político a la Corte Suprema

martes 07 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma hoy el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema y, en ese marco, citó al fiscal Carlos Stornelli para que exponga los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre el secretario del máximo tribunal Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.



La comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), continuará a partir de las 13 con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar del máximo tribunal, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsara el juicio político contra sus integrantes.



Los cuestionamientos al accionar de la Corte estuvieron presentes la semana última durante el discurso que el presidente Fernández pronunciara el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando volvió a criticar a los miembros del máximo tribunal por su fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.



“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, dijo el presidente sobre el final de su mensaje de dos horas ante la Asamblea Legislativa, en un clima de tensión con la oposición.



Fernández hizo referencia al fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuesto coparticipables, cuando mencionó que “mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden”.



La comisión de juicio político que estudia el enjuiciamiento de los jueces Horacio Rosatti -titular de la Corte-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti convocó también para mañana a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, al exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal Amia, Mario Cimadevilla, y al secretario judicial número 4 de la Corte Sergio Napoli.



La citación a Stornelli, que no asistirá (ver cuadro aparte), fue solicitada por el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, luego de las exposiciones realizadas en la comisión de Julio Político por los jueces federales Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 de La Plata, y Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal 2 de Comodoro Py.



La semana pasada no hubo reunión de la comisión porque se dispuso postergar para esta jornada la convocatoria de modo tal de poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de la próxima reunión se agruparán en tandas de cuatro o cinco, para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la última, que superó las siete horas y media.



Las fuentes no descartaron que después de las afirmaciones del presidente Alberto Fernández y la polémica generada la reunión pueda desarrollarse en un clima de tensión nuevamente entre oficialismo y oposición. Ramos, junto al juez Alejo Ramos Padilla, brindaron testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión de Juicio Político, en la primera de las audiencias testimoniales, donde además se acordó citar a Stornelli, una convocatoria que finalmente se formalizó el jueves pasado.



Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias de Stornelli, una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D’Alessandro con un funcionario cercano a Rosatti, Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”.

Stornelli no asistirá al Congreso

El fiscal federal Carlos Stornelli informó en la Procuración General de la Nación que se pondrá a disposición de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para dar testimonio “por escrito” en el marco del proceso contra los miembros de la Corte.



La decisión que Stornelli transmitió por escrito a su superioridad redundará en que el fiscal no asistirá a la convocatoria que le fuera formulada la semana pasada para que asista hoy a las 13 a declarar como testigo ante los diputados nacionales que integran la comisión. La convocatoria fue a los fines de que Stornelli explique los pormenores del dictamen con el que promovió el archivo de la denuncia judicial por las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles.



La notificación para que Stornelli compareciera al Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo.