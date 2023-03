Con destino a las playas

martes 07 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Misiones participanuevamente en los Juegos Nacionales Evita de Playa, que este año tiene como sede a la ciudad de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires. La cita se desarrollará desde hoy y hasta el domingo.



Como viene ocurriendo en las ediciones anteriores, la provincia estará representada por una delegación de deportistas de entre 13 y 18 años que, en esta ocasión, se presentará para competir en las disciplinas fútbol, handball, voleibol, lucha -en su modalidad de playa-. acuatlón, natación aguas abiertas y stand up paddle (SUP).



Las federaciones y asociaciones deportivas provinciales fueron las encargadas de realizar el proceso selectivo o la instancia clasificatoria, para determinar las personas que conforman los equipos en cada disciplina, con la coordinación del Ministerio de Deportes.



Rumbo a la cita

La delegación misionera, integrada por 60 personas, entre deportistas y acompañantes, partió ayer por la mañana, desde el Cepard.



Hoy están previstas las acreditaciones y el alojamiento de las delegaciones, y la ceremonia de apertura. En tanto, las competencias serán desde mañana al sábado en distintos escenarios deportivos dispuestos en las playas ubicadas en los alrededores de la Unidad Turística Chapadmalal, a los pies del mar.



Entre las disciplinas, la novedad será lucha de playa, que hará su primera intervención en la modalidad. Es un combate en estilo libre, dentro de un círculo de siete metros de diámetro sobre la arena, con una duración de tres minutos.



Con el fin de impulsar las actividades acuáticas y de arena para jóvenes atletas de todo el país, los Juegos Nacionales Evita de Playa son organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación; en conjunto con la provincia y/o ciudad seleccionadas como sede; y con acciones articuladas junto a la autoridad deportiva de cada provincia, en este caso, el Ministerio de Deportes de Misiones.



Este tipo de competencias se crearon en el año 2016 bajo el programa Juegos Argentinos y fueron implementados con el objetivo de fomentar los deportes de playa. A partir del año 2022, fueron incluidos dentro de la órbita de los Juegos Nacionales Evita, por lo que comenzaron a denominarse Juegos Nacionales Evita de Playa. En ese marco, se modificaron las edades de participación con el objetivo de promover la competencia en edades de desarrollo.



Las ciudades que hasta el momento fueron sede son Las Grutas, Río Negro (2016); Concepción del Uruguay, Entre Ríos (2017); Rosario, Santa Fe (2018); Puerto Madryn, Chubut (2019); y Mar de Ajó, Buenos Aires (2022). Durante los años 2020 y 2021, por razones de seguridad sanitaria, no fue posible la implementación de los Juegos Nacionales Evita en ninguna de sus competencias.



Los Juegos de Playa se llevarán a cabo en el marco del 75 aniversario de la creación de los Juegos Evita, que del 25 al 30 de septiembre tendrán su gran final nacional en Mar del Plata. En ambas citas estará presente Malvin, la nueva mascota de la competencia, inspirada en el extinto zorro autóctono de Islas Malvinas.

Misiones Delegación

FÚTBOL DE PLAYA

Equipo femenino: María Del Carmen Rodríguez Da Silva, Agustina Brítez, Valentina Speratti, Lucía Andino, Karolina Maroseck, Clara Evelyn Gluge, Daniela Jerke.



Entrenadora: Fabiola Krzeczkowski.



Equipo masculino: Leandro Pérez, Julio Rojas, Matías Benítez, Alexander Fernández,



Marcos García, David Vargas y Fabricio Espinoza.Entrenador: Mario Romero.



HANDBALL DE PLAYA

Equipo femenino: Milagros Balbuena, Cecilia Leiva , Mara López, Arantza Zabala, Ivone



Pereyra, Paula Soza y Valentina Bustamante. Entrenadora: Marcela Avancini.



Equipo masculino: Lucas Velázquez, Facundo Balbuena, Einar Kislo, Lucas Maidana,



Bruno Sosa, Sebastián López y Tomás Mattje. Entrenador: Ángel Dalmau.



VOLEIBOL DE PLAYA

Dupla femenina: Natalia Cardozo y Luz María Tereszecuk



Entrenadora: Martha Prieto



Dupla masculina: Luis Ojeda y Franco Lescano.



Entrenadora: Cecilia Melgarejo



ACUATLÓN

Kyara Abril Soares Homeniuk; Luis Núñez



Cuerpo técnico: Carolina Szewald, y Adrián Pablo Dmitruk.



NATACIÓN AGUAS ABIERTAS

Milena Toledo y Matías Pelinski



Entrenador: Gabriel Rodríguez



STAND UP PADDLE (SUP)

Malena Bernaud; Alejo Maximiliano Velázquez



Cuerpo técnico: Tobías De Olivera y Nidia Isabel Arias,



LUCHA DE PLAYA

Celina Cabral Christin y Catriel Alejandro García



Cuerpo técnico: Fabiana Vidal, Enzo Báez.