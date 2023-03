Kicillof: “Que Cristina sea proscripta es inadmisible”

martes 07 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó ayer que el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández fue de una “gravedad inédita” que fue “condenado por toda la sociedad”, y consideró que el hecho de que sea “perseguida y proscripta” es “preocupante e inadmisible”.



Kicillof cuestionó la condena de la Justicia contra Fernández que implica una prohibición para ejercer cargos públicos de por vida -aunque todavía el fallo no está firme-. Así lo hizo ayer al pronunciar un discurso ante la Asamblea Legislativa bonaerense, reunida para la apertura del período 151° de sesiones ordinarias. Si bien la inauguración del periodo legislativo iba a ser el miércoles pasado, debieron posponerlo debido al apagón masivo.



“Los pueblos castigaron experimentos como Donald Trump y Jair Bolsonaro y eligieron gobiernos con otras prioridades. No puedo pasar por alto el intento de asesinato a Cristina. Intentaron asesinar a Cristina, nos tiene que doler a todos. Es imprescindible para la democracia argentina que la Justicia condene y castigue a los culpables, a quienes promovieron y concretaron esto”, agregó. Además, habló sobre las próximas elecciones y dijo que “la sociedad va a tener que elegir qué camino sigue” y aseguró que “gobernar es ampliar y defender derechos, no privilegios”.