Abrieron inscripciones para cursos tecnológicos en el Polo Tic

martes 07 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Ayer comenzaron las inscripciones de un gran abanico de cursos relacionados a la tecnología en Polo Tic. Son 500 cupos que fueron liberados desde las 10 para chicos mayores de 17 años de toda la provincia.



Entre las ofertas que según destacan tienen rápida salida laboral y cada vez tienen mayor protagonismo se encuentran: programación, marketing digital, inglés IT y base de datos (para principiantes) y diseño UX/UI.



En este contexto, el coordinador de la institución, Carlos Lucero, dialogó con el programa Acá te lo contamos de la Radioactiva 100.7 y comentó que “todas las propuestas son en modalidad virtual y asincrónicas.



Es decir, que las clases no son en vivo sino que son grabadas y subidas al sistema de autogestión. Por eso, no tienen un horario fijo y quienes estudian o trabajan lo pueden hacer en su tiempo disponible.



En la misma línea, resaltó que estos cursos tienen rápida salida laboral y cada vez son más requeridos en empresas tecnológicas. Actualmente hay más de 100 chicos que se formaron y están insertos laboralmente.



“Son alternativas que no requieren de mucho conocimiento previo. Programación y base de datos están pensados desde cero, con cursos cortos e intensivos de tres meses de duración. Si un chico que no tiene noción previa de la temática en un lapso de entre cuatro y seis meses cuenta con el conocimiento y las herramientas necesarias para la inserción laboral”, añadió el coordinador.



En el mismo marco, resaltó que el mercado tecnológico requiere mano de obra constantemente y ofrece muy buen salario. Teniendo en cuenta que Argentina tiene opciones laborales en Estados Unidos, las divisas extranjeras hacen que el sueldo en dólares sea mayor.



“El único requisito es que sean misioneros mayores de 17 y tengan computadora. En el caso que no tengan, pueden acceder a las instalaciones del Polo tic en Nemesio Parma, donde además de equipos informáticos, tendrán acompañamiento pedagógico”, explicó Lucero.



Asimismo, resaltó que alrededor de 35 mil personas accedieron a formación aunque señaló que al ser online la cifra de abandono de cursos, también es elevada.



“Hacemos hincapié en la calidad de los egresados y cuando las empresas buscan recurso humano, tenemos la satisfacción de que los chicos que ingresan continúan en el trabajo”, agregó.



En este sentido, el encargado de Polo Tic sostuvo que el objetivo es que los formados en esas áreas, emprendan y puedan trabajar en sus propias empresas o como freelancer.



El mercado de trabajo es amplio ya que más allá de la programación están los cursos de UX/UI y marketing digital que tienen que ver con el manejo de las redes sociales.



Precisamente, estas ofertas son complementarias y no apuntan a eliminar las formaciones profesionales tradicionales y ayudan a conseguir trabajos en empresas que requieren de ese complemento. “El inglés forma parte del competitivo mundo de las tecnológicas”, detalló el coordinador.



Por otra parte, este año se inaugura el trayecto de formación profesional. Al respecto, Lucero indicó que además de estos cursos habrá distintos talleres durante todo el 2023.



Al final del año quienes hayan concluido todos los talleres tendrán un diploma que oficializa el trayecto y que además de estar avalado por el Polo Tic, también tendrá el aval de distintas industrias que requieren de mano de obra misionera.



“Las propuestas son gratuitas y estarán en una plataforma que se llama redcoatic.com creada por antiguos alumnos en donde también estarán todas las novedades. En youtube también se suben las grabaciones de las clases para quienes deseen acceder en cualquier momento del año, sin inscripción”, mencionó.



Los cupos permanecen únicamente hasta que se agoten y aproximadamente son lanzados dos veces al año. En primera instancia para nivel I y después, refuerzos con un segundo nivel a esas mismas temáticas.



Por último, resaltó que es el cuarto año que ofrecen estas alternativas y a partir de abril incorporarán propuestas Gamer y también continuarán las capacitaciones de desarrollo de videojuegos en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Ante esto, hay posibilidades de que los chicos sean becados por la universidad y tengan un grado de formación más elevado.