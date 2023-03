Cande contra el mundo: ahora se lleva mal con su madre Soledad Aquino

martes 07 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Cande Tinelli fue invitada como panelista al programa de Ángel de Brito por Canal América. Y desde que se sentó en el panel dejó mucha tela para cortar. Primero dijo que no se llevaba con Guillermina Valdes, la ex de su padre, Marcelo Tinelli.



Y ahora fue por más, al revelar que no se habla con su madre Soledad Aquino, quien el año pasado atravesó un delicado problema de salud. Soledad expresó por las redes, “No me gusta el rol de Cande en la tele, ella es muy delicada para estar allí”. Pero la respuesta de su hija fue categórica: ‘No me hago cargo de nada de lo que dice mamá. No quiero hablar mal de mi vieja, pero claramente sepan que no nos llevamos bien”.