Boca y Defensa igualaron sin goles en La Bombonera

lunes 06 de marzo de 2023 | 23:27hs.

Por la sexta fecha de la Liga Profesional, Boca en condición de local y como flamante campeón de la Supercopa Argentina, recibió la resistencia del conjunto de Defensa y Justicia en un cotejo que terminó sin goles en el Alberto José Armando y sirvió más al Halcón que trepó a la cima, junto a San Lorenzo.



Boca salió con el flamante tridente de Langoni, Villa y Benedetto pero el mediocampo que dispuso Vaccari comenzó a manejar la pelota. La foto estuvo clara desde el principio: los de Varela atacando y el local saliendo de contra con sus ligeritos. Sin embargo, el que apareció por sorpresa en posición de gol tras una contra fue Pol Fernández que tuvo una clarísima.



A los 8, Alanís sacudió a quemarropa y Chiquito Romero respondió por duplicado, en la segunda con ayuda del palo.



Defensa fue más que Boca en la primera etapa, pero no concretó. Después de un cabezazo que pegó en el travesaño tras una mala salida de Romero, Alanís lo tuvo de nuevo. Iban 17 cuando se fue solo contra el arco de Chiquito con opción de pase pero eligió picar la pelota que pegó en el costado del arco.



Sin dudas, la gran figura del primer tiempo no fue otra que Chiquito Romero. A los 36 minutos, el ex Racing volvió a salvar el arco de Boca. A esa altura, Defensa ya contaba 13 disparos al arco y el 1 aparecía como el gran ganador contra Uvita Fernández y Alanís.



Pero Boca no necesita jugar lindo para hacer goles y quebrar a su rival. Y, a pesar de la superioridad del Halcón, el Xeneize cuando llegó estuvo cerca de lastimar. Se iba el primer tiempo y Benedetto rompió el travesaño. Y, ya en el segundo, Romero se las arregló para estrellar un tiro en el palo.



El complemento, mientras el trámite se hacía más extremo y de ida y vuelta, Fernando Espinoza no pudo escapar a su costumbre de generar polémica cuando Óscar Romero le pegó un codazo a Gutiérrez que lo dejó ensangrentado, pero ni siquiera cobró una infracción que pedía roja.



Con el aire desde el banco y el enorme gasto visitante, los de Hugo Ibarra comenzaron a dominar promediando la etapa. Romero pegó un tiro en el palo y Luis Unsain se lo tapó al ingresado Cristian Medina. Otro ingresado, Ángel Benítez, demostró que el Halcón estaba vivo con un cabezazo que también frustró Romero.



De esta manera, se selló el empate son goles en una noche que tuvo varios episodios de adrenalina.