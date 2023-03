Detuvieron en Oberá a un policía de Santa Cruz que era buscado por violencia de género

lunes 06 de marzo de 2023 | 17:38hs.

La Policía de Misiones detuvo a Liceo Samuel Tachile, un joven efectivo de la Policía de Santa Cruz, que estaba prófugo de la justicia de aquella provincia tras una serie de denuncias por violencia de género. El joven fue encontrado en la localidad de Oberá. El efectivo de policía sureña está acusado de propinarle una brutal golpiza a su novia, segun da cuenta el sitio de noticias sanacruceño laopinionaustral.com.ar. E

l caso se dio a conocer a principios de febrero. Y según informaron fuentes policiales al medio santacruceño, el joven se había escapado de la comisaría donde estaba detenido, y en la que hasta esos días trabajaba. Estuvo casi un mes prófugo, luego de que lo denunciaran por violencia de género en la localidad de Las Heras, provincia Santa Cruz. Ahora se encuentra detenido a disposición del juzgado local.

Personal de la DDI de Misiones detuvo a Tachile en la vía pública a pedido de las autoridades de Santa Cruz, que tenían conocimiento de que el agente de policía estaba prófugo en Oberá.

Tachile había anunciado a través de su abogado que iba a entregarse pero nunca lo hizo. Se había escapado de la comisaría donde estaba detenido y jamás regresó.

La denuncia

El pasado 9 de febrero, A., la hermana gemela de la mujer golpeada y amenazada de muerte, utilizó las redes sociales para dar a conocer un "escrache" en contra del uniformado. Según dice la publicación de la joven, Tachile "le dejó la cabeza sangrando y llena de golpes" a la madre de sus propios hijos. Además, una de las partes más fuertes del relato de la denunciante es que toda la escena violenta ocurrió ante los ojos de los menores de edad.

"No le alcanzó con pegarle a mi hermana, también amenazó a mis padres con que la va a matar", agregó Abigail, desde la provincia de Salta. Ante esto, la madre y el papá de la víctima (que viven en el mismo lugar) se mostraron preocupados y se desesperaron por la situación. "Ella se encuentra en la provincia de Santa Cruz, localidad de Las Heras", mencionó.

Finalmente, Abigail reclamó que intentaba comunicarse con el personal de la comisaría segunda, ya que es la que le corresponde a su hermana por su domicilio, pero no obtenía respuesta que la dejara tranquila. "Esa dependencia policial es la misma en la que él (Tachile) trabaja y no me brindan información del estado en el que se encuentra mi hermana, solo se que está ahí", cerró.

Ese jueves se entregó en la comisaría luego de que desde la Justicia se ordenara su detención. Quedó demorado y a la espera de la declaración indagatoria qué se llevaría a cabo el día posterior, hecho que finalmente no ocurrió, dado que, a las pocas horas de haberse entregado, se dio a la fuga sin dejar rastros de su paradero.

Luego se supo que el prófugo contaría con la representación de un abogado de la vecina localidad de Caleta Olivia, con quien se habría presentado ante la Justicia a través de un escrito, asegurando que se pondría a disposición en breve, hecho que nunca se concretó.

Días después de que se hiciera público el pedido de detención, por desobediencia judicial y lesiones leves calificadas proporcionadas a su expareja JM, y su posterior fuga, Tachile, amenazó a algunos medios de la prensa por supuesta difamación, asegurando que no se encontraba prófugo de la Justicia y que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.