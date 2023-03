Advierten que dos clubes pueden desaparecer de la Liga Santotomeña de Fútbol

lunes 06 de marzo de 2023 | 13:45hs.

Tanto el club Independiente como el Club San Martín están en situación irregular grave, según lo expresó el actual presidente de la Liga Santotomeña de Fútbol, Anselmo Sánchez.

El presidente de la Liga Santotomeña de Fútbol Anselmo Sánchez contó al noticiero televisivo que recientemente fue renovado el Consejo Directivo de dicha entidad, y que hay pocos cambios ya que en su gran mayoría se repiten los nombres. En septiembre se renovará la dirigencia de la Liga, aunque no estaría pensando en seguir al frente. En cuanto a la situación legal de los clubes de cara a la convocatoria a asamblea para la renovación de la Liga, informó que el club Independiente y el Club San Martín presentan serias irregularidades por lo que no podrían participar, y hasta estarían corriendo riesgo de desaparecer como pasó con otros clubes.

"Los que no están al día son dos clubes. El Club Independiente, que está en una situación irregular gravísima, de hecho actualmente no están enviando a las reuniones de la Liga a ningún representante, lo que complica aún más su situación porque al no mandar delegados le corresponde multas, por lo que la verdad que nos preocupa”, contó Sánchez.

Agregó que “es una lástima que el Independiente esté en esta situación de abandono porque es un club importante, que tiene muchos hinchas, y que obtuvo un título en el Campeonato Sub 17. Yo les pediría encarecidamente a los dirigentes del club Independiente que por favor no dejen a la deriva a la institución, fundamentalmente por los chicos y por quienes se sienten representados por el club. De seguir así, lamentablemente corren el riesgo de desaparecer, como pasó con el Maciel, como pasó con el Stella Maris, entre otros varios clubes de Santo Tomé, que dejaron de existir”.

“El otro club que está en situación irregular es el Club San Martín. Los representantes de este club manifestaron en la última reunión que, si bien habrían convocado a asamblea, se habrían perdido los papeles en Personería Jurídica… una cuestión muy turbia que hace que ahora no sepamos si los trámites realmente fueron hechos o no. Aparentemente, el presidente electo recientemente, Esteban Nascimento, estaría a la espera de que llegue la resolución de Personería Jurídica. Pero es todo muy raro y no quieren brindar más información a la Liga tampoco, por lo que también nos preocupa muchísimo lo que puede pasar con el Club San Martín”, resumió Sánchez.