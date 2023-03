EEUU le negó el ingreso a Djokovic por no estar vacunado contra el Covid-19 y no jugará Indian Wells

lunes 06 de marzo de 2023 | 8:54hs.

Se terminó la novela. Novak Djokovic, al igual que sucedió la pasada temporada, no podrá disputar el Masters 1000 de Indian Wells que se juega del 8 al 19 de marzo, porque no recibió la exención que necesitaba para entrar a los Estados Unidos al no estar vacunado contra el coronavirus.

El balcánico solicitó un pedido especial para poder entrar al país, debido a que Estados Unidos todavía no levantó su política contra el coronavirus. El serbio es el único tenista dentro del top 100 que se resiste a la vacuna. Por este motivo, ya se perdió un total de cinco torneos en suelo norteamericano: Indian Wells 2022, Miami, Cincinnati 2022, US Open 2022 y ahora otra vez Indian Wells 2023.

Djokovic formalizó su baja en el torneo, en el que será reemplazado por el georgiano Nikoloz Basilashvili.

La organización de Indian Wells hizo oficial la baja de Novak Djokovic del certamen

Por las restricciones de Estados Unidos de ingreso al país, al no estar vacunado contra el COVID, el serbio Novak Djokovic no podrá jugar el torneo de Indian Wells.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023

Novak Djokovic se perderá así Indian Wells por tercer año consecutivo

Teniendo en cuenta que Indian Wells fue suspendido en 2020 por la pandemia, Djokovic no lo juega desde 2019, cuando fue sorprendido en tercera ronda por Phillip Kohlschreiber. En 2021, no jugó un evento situado pocas semanas después del US Open, en pleno mes de octubre, debido al extraño calendario que se generó por el coronavirus. En 2022 tampoco acudió a tierras californianas por la misma causa que este año, al no tener el permiso para entrar en Estados Unidos al no estar vacunado.

Rafael Nadal, el otro ausente en Indian Wells

La baja de Novak Djokovic, cinco veces campeón en las canchas de Tennis Garden, las mismas que Roger Federer, es una más entre las ilustres ausencias en el Valle de Coachella. Se une a Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Sebastian Korda y Marin Cilic, entre otros.

Carlos Alcaraz le podría arrebatar el número uno a Novak Djokovic

La ausencia de Novak Djokovic tiene consecuencias directas en Carlos Alcaraz. El murciano será el primer cabeza de serie del cuadro y tendrá opciones matemáticas de recuperar el número uno si gana el trofeo. En el caso de que lo consiga, el español deberá ganar también el Miami Open, al defender la corona, para iniciar la gira europea de polvo de ladrillo como líder ATP.