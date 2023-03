Barajar y dar de nuevo

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Oberá Tenis Club (OTC) cayó anoche por 85 a 64 como local ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en un partido válido por la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquet temporada 2022/23.



Con este resultado, el elenco misionero ostenta un registro de 19 triunfos y 8 derrotas, la segunda en casa en lo que va de la temporada.



Anoche el local tuvo un bajo porcentaje de cancha y no gravitó en la pintura.



La ofensiva se apoyó en Charles Mitchell (16 puntos), Jonatan Torresi (12) y Xavier Carreras (12). La visita tuvo como goleador a Agustín Barreiro (16).



En el inicio del juego el rival se mostró sólido en defensa y en ataque lastimó con la puntería de Tyron White, implacable desde el perímetro con dos bombas consecutivas que fueron clave para lograr una primera ventaja de 9 a 2.



Con el correr de los minutos el local se fue soltando, Maldonado clavó un triple y después un doble, más una volcada de Mitchell para levantar a la hinchada y pasar al frente 14 a 13.



Pero Gimnasia no perdió la brújula y siguió efectivo desde el perímetro con triples del cubano Mencia y Barreiro, que llegó del banco y aportó mucho. El primer cuarto finalizó 19-14 a favor del elenco patagónico.



En la continuidad la visita mantuvo la intensidad en su campo y renovó la ofensiva con la polenta de De Vaughn cerca del aro, más la regularidad de Mencia, argumentos con los que sacó una ventaja de 12 (35-23).



Por el lado del local fue bueno el aporte de ofensivo Torresi desde el perímetro, mientras que los internos no tuvieron chance de desequilibrar.



Altibajos

En los primeros 20 minutos el Celeste apenas anotó 2 triples en 11 intentos, contra 7 de 16 del rival, números que explican la diferencia en el tablero.



Para colmo, a un minuto del cierre del segundo cuarto, el base Nicolás De Los Santos le lanzó la pelota en la cara a Orresta. La inexplicable actitud del capitán Celeste le valió la expulsión cuando todavía quedaba medio partido por jugar.



Tras el descanso largo el equipo dirigido por Fabio Demti tuvo su mejor pasaje colectivo. Mitchell encontró resquicios cerca del aro y entraron las bombas de Torresi y Carreras para achicar a 4, luego de estar perdiendo 40 a 25.



De todas formas, Gimnasia ajustó en su campo, tuvo mayor rotación y dominó las acciones. White anotó otro triple, Mencia tuvo espacios para correr y en un abrir y cerrar de ojos sacaron 16 puntos (60-44).



En el último cuarto OTC trató por todos los medios pero no pudo ante un rival de enorme jerarquía que anoche cerró una gira con tres triunfos consecutivos. Además extendió la paternidad sobre el Celeste, al que eliminó en la Copa Súper 20.



En la continuidad de la competencia, el martes el equipo obereño recibirá a Platense. Luego afrontará una gira como visitante: el 11 de marzo frente a Argentino de Junín, el 13 ante Platense y el 15 contra Gimnasia, en busca de la revancha.