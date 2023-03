Importante caída de ventas minoristas durante febrero en diversos rubros

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Febrero registró en todo el país caída de ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Así lo determinó el informe difundido ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Apuntan que el sector de bienes y servicios del sector turismo logró evitar este retroceso De hecho hace tres días la misma entidad empresaria dio cuenta que el feriado XL y por lo tanto la temporada 2023 había dejado un nuevo récord. De acuerdo a los datos relevados por el sector de Turismo de la Confederación viajaron 4,6% más de turistas que en 2022 y el impacto económico real creció 12,4% (ver Los servicios ligados al turismo fue la excepción).



El relevamiento de Came

De acuerdo al relevamiento privado las ventas minoristas pymes cayeron 0,9% en febrero frente al mismo mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan un descenso de 0,6% en los primeros dos meses del año.También en la comparación mensual los comercios vendieron en febrero un 0,6% menos que en enero.



El informe añade que en febrero se registró un fuerte aumento en los precios de los alimentos con su máximo exponente en la dinámica de la carne vacuna, con subas mensuales que promediaron el 25%, que redujeron la capacidad de compra para otros productos.



El trabajo se hizo en base a un relevamiento mensual entre 1.135 comercios minoristas de todo el país, realizado entre el 31 de enero y 3 de febrero.



Análisis sectorial

De acuerdo a Came, en la comparación anual, de los siete rubros relevados en febrero, crecieron farmacia (+7,9%), alimentos y bebidas (+2,6%) y perfumerías (+1,7%). En cambio, se retrajeron textil e indumentaria (-11%), bazar, decoración, textiles del hogar y muebles (-3,4%), ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (-1,1%) y calzados y marroquinería (-0,8%).



Alimentos y bebidas

Las ventas en febrero crecieron 2,6% anual, pero declinaron un 1% mensual, a precios reales.



En los primeros dos meses del año acumulan un aumento de 3,1%. Los más complicados fueron quienes vendieron productos frescos, especialmente cárnicos y sus derivados, y frutas, que tuvieron subas de precios fuertes en el mes y los negocios no pudieron trasladar al público completamente para no frenar las ventas.



Bazar y decoración

Las ventas cayeron 3,4% anual y 3,1% mensual, a precios constantes. En los primeros dos meses del año suman una retracción de 1,9%.



Fue un mes con algunas disparidades en los resultados. Las mueblerías en “ciudades universitarias” como Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, Paraná o Ciudad de Buenos Aires, reportaron buenos niveles de ventas muy orientadas al amoblamiento de departamentos de jóvenes estudiantes.



El resto, en general, no tuvo un buen mes y se manifestó afectado por el feriado de Carnaval y la inflación.



Calzado y marroquinería

Las ventas del mes disminuyeron 0,8% anual pero se incrementaron 1,8% mensual, a precios reales. En el primer bimestre 2023 acumulan una caída de 1,6%. El sector tuvo un mes dinámico por el inicio del ciclo lectivo, y se espera que en marzo incidan el comienzo de las actividades deportivas y de las reuniones formales y laborales que generar un mejor clima de demanda. Pero aun así los comercios señalan que no será fácil remontar si no mejora el poder adquisitivo de la gente.



Farmacia

Las ventas en febrero aumentaron 7,9% anual, pero retrocedieron 2,5% mensual, a precios constantes. En los primeros dos meses del año llevan un alza de 9,3%.



Se reportaron más faltantes de medicamentos que en enero y una mayor preferencia hacia los genéricos para compensar las subas de precios.



Algunos encuestados comentaron que febrero y enero fueron similares y la diferencia en la variación negativa mensual estuvo en el cierre de algunos días por vacaciones del segundo mes del año y al calor, que sacó más gente de las calles de lo habitual.



Materiales de la construcción

Las ventas disminuyeron 1,1% anual (a precios constantes) y 1,5% en la comparación mensual. Entre enero y febrero acumulan un declive de 0,3%.



En el sector destacan que la demanda está baja porque los precios quedaron altos. La gente compra lo necesario, demora arreglos y recambios.



En febrero hubo menos faltantes que en enero, en parte porque los negocios están decidiendo invertir en stock para evitar faltantes temporales.



Textil e indumentaria

Las ventas cayeron 11% anual, pero crecieron 3,9% mensual, a precios reales.



En este bimestre del año llevan una baja de 12,7%. La buena noticia del mes fue que los precios se mantuvieron más estables, con pocos ajustes. La mala, es que la demanda no repunta. Para el consumidor promedio la ropa quedó “cara” en relación a su ingreso.



Perfumería

Las ventas mejoraron 1,7% anual en febrero, pero se redujeron 3,4% en la comparación mensual.



En los primeros dos meses del año crecieron 3,5% frente a los mismos meses del 2022. Los comercios consultados contaron que la venta de perfumes, que suele ser uno de los productos fuertes, fue muy baja, en parte porque hay pocas variedades y falta el importado. Pero se compensó con otros artículos.



“Se venden muy bien productos económicos y necesarios, como jabones, shampoo, desodorantes, maquillajes, delineadores; lo demás, poco, por ejemplo, los perfumes en febrero casi no salieron”, dijeron desde una perfumería de la ciudad de La Rioja.



“En febrero lanzamos ofertas y campañas por redes que nos levantaron las ventas, sabíamos que iba a ser un mes complicado por la semana de Carnaval, las vacaciones, el calor, el fin de semana largo, pero quedamos satisfechos, los turistas ayudaron a salvar el mes”, relataron desde un negocio de la ciudad de Misiones.



Comenzó marzo y, con él, empezaron las especulaciones sobre cuál será el dato de inflación de febrero que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en unos días. Tal como explica a Ámbito el economista experto en inversiones Christian Buteler, “tuvimos una aceleración de la inflación en diciembre; otra, en enero, y ahora tendremos un dato negativo en febrero también”.



Señala que esto se debe a que el mercado ya reacciona muy rápido a los estímulos que generan inflación por la tan mentada “inercia inflacionaria. “Todo indica que lejos esta de la expectativa que tenía el ministro de Economía, Sergio Massa de lograr afianzar el camino descendente que parecía haber iniciado en diciembre.



Las consultoras privadas arriesgan índices que comienzan con 6 puntos de inflación.

La entidad que hizo el relevamiento

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) encargada de realizar el informe publicado, es una entidad gremial empresaria, sin fines de lucro, que representa a 1491 federaciones, cámaras, centros y uniones de la Industria y los Parques Industriales, el Comercio y los Servicios, el Turismo, las Economías Regionales, la Construcción, los Jóvenes y las Mujeres Empresarias de todo el país, que agrupan a más 600.000 empresas pymes y dan trabajo a 4.200.000 personas.



A su vez, según destaca en su página se nutre y realiza un trabajo transversal con sus secretarías de Capacitación, Comercio Exterior, Financiamiento y Competitividad Pyme, Responsabilidad Social Empresaria y Rondas de Negocios, para brindar a las entidades empresarias y sus pymes asociadas servicios de calidad.

Los servicios ligados al turismo, la excepción

Hace tres días la misma entidad empresaria es decir, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) había remarcado que la temporada turística 2023 había dejado un nuevo récord. Ayer volvió a señalar que es uno de los rubros que fue la excepción a la reducción de compras en todo el país.



De acuerdo a los datos relevados por el sector de Turismo de la Confederación viajaron 4,6% más de turistas que en 2022 y el impacto económico real creció 12,4%.



Similares números registró la provincia de Misiones, donde siempre el impacto es menor a raíz del fuerte impulso que se realiza con diversas promociones de ventas en forma conjunta entre el Estado y las empresas y comercios de la provincia como los Ahora en sus diversas formas.



Pero la situación es más compleja, los salarios se ven demorados por la escala inflacionaria que se registra a nivel nacional y por lo tanto la capacidad de compras se reduce. De hecho, en estos momentos al comenzar marzo consultoras privadas empiezan a realizar estimaciones del cuánto será la inflación.



Datos sobre turismo

En cuanto al informe anterior la Came señaló que la cantidad de turistas creció 4,6% frente al año pasado, que había sido récord.



De acuerdo a ese informe, hubo arribos en todas las ciudades. Pequeñas y grandes; con playa, con montañas y con valles; con historia, con tradiciones y con fiestas.



Añade el informe que fue inédita la cantidad de festejos populares y eventos, y especialmente la profesionalización de esas actividades.



Pero la sorpresa del verano fue el turista internacional, que no se limitó a las ciudades más populares, sino que llegó hasta los pueblos más escondidos.



De esta manera añadía que la temporada 2023 dejó un nuevo récord. De acuerdo a los datos relevados por el sector de Turismo de la Came viajaron 4,6% más de turistas que en 2022 y el impacto económico real creció 12,4%.



Añadió entonces que entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero 33,8 millones de turistas eligieron vacacionar en destinos locales y gastaron $ 1,3 billones.



La estadía media fue de 4,1 días (vs. 4,6 días de la temporada 2022). A su vez, el gasto diario promedió los $ 9.259. Así, tuvo un aumento real de 18,4% frente al año pasado.



En Misiones el Ministerio de Turismo provincial midió 445 mil arribos en la temporada, una estadía media de 5,3 días.



El gasto promedio diario fue de $10.444 y el impacto económico superior a los $ 14.212 millones. Un 45% de los turistas se alojaron en hoteles y cabañas, 18% en casas de familia y amigos y 14% en campings.