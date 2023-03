De cara a Semana Santa, crecen ventas de carne de cerdo y choclo

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Feriantes y comerciantes destacaron el gran movimiento de cara a Semana Santa. Faltando alrededor de un mes para la Pascuas, evento que celebran los fieles cristianos, se observó buenas ventas de carnes blancas, harina de maíz, harina de mandioca, huevo y choclo.



Tras el inicio de la cuaresma, los productores manifiestan que los clientes llevan para congelar y a modo de anticiparse a un posible aumento de costos. Incluso sostienen que se vende en importantes cantidades la carne de cerdo.



Por su parte, desde el sector cárnico aseguran que hay un menor consumo de carnes rojas y más consumo de pollo y pescado.



Ferias Francas

Alicia Gómez, productora de Colonia Andrade, contó a El Territorio que “los clientes ya comienzan a prepararse para Pascuas”. Señaló que no trabaja con reservas pero que vende toda la producción que trae a la feria de Villa Cabello los sábados. Además, indicó que comercializa de manera ambulante durante la semana en Cerro Azul, donde también notó mayor consumo de cerdo, huevo y harinas. Destacó que lo más vendido es el cerdo, pollo y huevo.



“El 22 de febrero empezó la cuaresma para los cristianos, considero que se debe a que los miércoles y los viernes no se consume carne roja. Entonces se vende en grandes cantidades pollo casero y carne de cerdo”. Sostuvo que si bien no trabaja con seña para reservar sus productos, tiene muchas consultas al respecto.



Por otro lado, la productora mencionó que muchos de los consumidores también llevan harina de maíz, harina de mandioca y choclo para congelar para la Semana Santa.



En cuanto a precios, la harina de maíz está $500 el kilo, la harina de almidón $1.000 el kilo, el maple de huevo casero $1.200, el kilo de carne de cerdo $1.250 y el pollo casero $980 el kilo.



Por su parte, otro productor de Bonpland, Julio Ruiz, concidió que la compra en los productos como choclo y harinas caseras se debe a la preparación previa a Semana Santa. Agregó que “también es debido a los costos, como una forma de ahorrar ante de la festividad”.



En su caso, destacó que vende mucha mandioca y choclo, “que cuando llevan más de tres kilos, los consumidores comentan que es para congelar”.



Sobre precios, contó que tiene dos kilos de mandioca común a $500, mientras que la mandioca pelada sale dos kilos por $700. El choclo cuesta cada uno $150 o dos choclos por $300. Para finalizar, acotó que la sequía no colaboró con la producción de maíz “debido a eso muchos feriantes venden por unidad y no por docena porque el producto en sí es escaso”.



Jornada con precipitaciones

El sábado último, pese a las condiciones climáticas en Posadas, la circulación de compradores llamó la atención.



Al respecto, Mirna Sosa, feriante, manifestó: “La lluvia nos perjudicó muy poco. Los productos se vendieron igual. No nos podemos quejar porque este es el primer fin de semana que comenzó la rutina escolar y la mayoría volvió de vacaciones, entonces se trata de un buen comienzo”.



Sosa adjudicó al inicio del ciclo lectivo el buen movimiento y agregó que “es esperanzador saber que queda un mes para la Semana Santa y los clientes ya comiencen a consultar y comprar los productos mayormente utilizados para hacer tarta de choclo, sopa paraguaya, chipa almidón y demás”.



Por último, expresó: “Para muchos la sequía fue perjudicial y vender todo lo que se trae es satisfactorio por el trabajo que hay detrás de cada producto. Nos está yendo bien y las ventas son muy favorables”.



Carnicería

Desde el rubro dedicado a la venta de carnes y pescados, manifiestan que existe un aumento del consumo de carnes blancas no sólo por Cuaresma sino también por los últimos incrementos que sufrió el producto.



Es así que, Eugenio Fritzen, responsable de una carnicería en Posadas, aseveró que “el consumo de carnes rojas bajó desde hace un tiempo por la subas que hubo en febrero, y ahora se añade la tradición de la Cuaresma”.



Detalló que lo más vendido es el pollo y la carne de cerdo. También, anticipó que “una semana antes de Semana Santa se volverán a actualizar los precios por el evento en sí”.



Señaló que desde hace dos semanas sale bastante la pata muslo en bolsas de tres kilos que cuesta $1.200 y chuleta de cerdo por $1.300 el kilo.



En cuanto a los pescados, Samuel Nelson, comerciante, aseguró que hay tipos de pescado que cuestan conseguir por la sequía, “sobre todo los peces de río”. No obstante, indicó que los consumidores se adaptan a la variedad de congelados que hay en stock. “La boga despinada en bolsa por 800 gramos vale $1.300, filet de sábalo en bolsa de 800 gramos está $1.400 y filet de merluza por kilo cuesta $1.300”.