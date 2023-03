Padres de la Escuela Especial 52 reclaman continuidad de obras

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Desde las 8 de hoy, padres de la Escuela Especial N° 52 de San Antonio se manifestarán en el predio escolar, pidiendo pronta continuidad de la obra de reconstrucción, ya que desde octubre del año 2021, los estudiantes no cuentan con edificio escolar propio debido a un incendio que consumió prácticamente en su totalidad las instalaciones.



En ese entonces, el compromiso del gobierno provincial fue de reconstruir la escuela en un plazo de 60 días, pero hasta todavía no concluyó el trabajo.



El Territorio dialogó con Oscar Yagusieczko, presidente de la comisión de padres de la institución educativa, quien manifestó: “Llegamos a esta instancia de tener que hacer una manifestación para reclamar los derechos de nuestros hijos, porque las autoridades nos fallaron; primero nos prometieron que en 60 días estaría reconstruida la escuela y eso no pasó, entonces los padres empezamos a reclamar y las autoridades educativas nos volvieron a prometer que en 90 días estaría lista para su uso la escuela, pero tampoco se cumplió eso”.



Y continuó: “Nuestros hijos terminaron el ciclo lectivo 2021, en las instalaciones del hospital viejo, donde regresaron en 2022 y nuevamente este año, pero es un lugar que no está en condiciones para que chicos de una escuela especial tengan clases ahí, y no podemos permitir que nuestros hijos sigan concurriendo a clases en esas condiciones, donde todo es desfavorable, no hay un patio para la recreación de los chicos, sin cerco perimetral, los chicos prácticamente no tienen recreos, no tenemos agua tampoco”.



La comunidad educativa de la Escuela Especial de esta fronteriza localidad de San Antonio, en el nordeste misionero, sigue esperando la reconstrucción de su edificio escolar, después de haber sufrido un siniestro ígneo en la noche del 1 de octubre de 2021, cuando sus instalaciones quedaron reducidas a cenizas. La escuela, al ser casi 100% de madera, se consumió en cuestión de minutos.



Desde los primeros días de julio del año pasado empezaron algunas taras en el intento de reconstrucción del edificio escolar, en el barrio Nuestra Señora de Fátima en el mismo terreno del antiguo establecimiento.



Con el comienzo de los trabajos, la comunidad educativa renovó las esperanzas de contar con un nuevo edificio escolar, pero lo cierto es que la obra no avanzó demasiado.



La nueva edificación será una escuela modular, hecha con contenedores, de las mismas características que la inaugurada en marzo de 2021, en San Pedro,



“Durante todo el año pasado los padres tuvimos que comprar el agua para consumo, los baños tampoco se puede usar por no tener agua y por otro lado no son baños adaptados para personas con discapacidad, pero el propio ambiente del aula no es el apropiado para dar clases”, se quejó Yagusieczko.



“Sinceramente los padres no queríamos llegar a esta instancia de tomar medidas de fuerza, pero no nos queda otra, las propias autoridades nos impulsaron a eso, por sus promesas incumplidas, este lunes -por hoy- sale la manifestación, donde exigiremos una solución y esperamos que lleguen a dialogar con nosotros las máximas autoridades responsables de la reconstrucción del establecimiento; queremos una solución rápida, llegamos a esta manifestación con mucho atraso, por esperar y confiar en las autoridades”, sostuvo.



“Los contenedores para la reconstrucción están en el predio, pero se están echando a perder, no se colocaron las aberturas y cada vez que llueve con viento se llena de agua y gran parte del piso es de madera y se está pudriendo porque queda agua acumulada en el piso, dejaron tiradas un montón de estructuras metálicas que serían para el techo y está arriesgando que alguien venga y se las robe, porque la empresa no dejó a nadie cuidando”, describió la situación.



“Queremos que se le dé continuidad a la obra lo más antes posible, porque realmente nos hace mucha falta, hay una matrícula de 70 chicos, pero también hay chicos que se anotaron este año y debido a las mismas condiciones de la escuela no están asistiendo a clases y otros chicos tuvieron que abandonar, algunos padres que por ahí están en condiciones de mandar sus hijos a clases al país vecino, Brasil o localidades más cercanas, lo están haciendo, pero la mayoría de los padres no contamos con los recursos necesarios para poder hacerlo, es por eso que exigimos respuestas concretas”, cerró.