El Consejo de la Magistratura continúa paralizado

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El Consejo de la Magistratura no logra romper la parálisis de más de ocho meses sin elevar ternas de jueces al Poder Ejecutivo y, aunque se incrementó el diálogo entre los consejeros, no llegan a conciliar acuerdos mínimos para llevarlos a un plenario del cuerpo.



Con la jura de tres de los cuatro senadores el martes pasado -la Corte le negó la asunción al rionegrino Martín Doñate-, el Consejo cuenta ya con un número de 18 consejeros, más el titular del organismo y presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.



Esta integración le permitiría al Consejo reunir el plenario y firmar ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo, si logra el quórum de 13 miembros y se obtienen las voluntades de la mitad más uno de los consejeros presentes.



El Consejo está en condiciones de discutir, y eventualmente de aprobar, más de mil concursos concluidos, esto es, con un orden de mérito de los postulantes, derivado del examen, los antecedentes profesionales y académicos y la entrevista personal con los consejeros.



Es decir que se podrían elevar al Ejecutivo, para que luego refrende el Senado, ternas de candidatos para cubrir más de mil vacantes en todo el país.



Pero el año electoral y la disputa política sobre el funcionamiento del Poder Judicial obturan la posibilidad de acuerdos en la primera instancia del trámite constitucional complejo que es nombrar magistrados nacionales y federales.



La última vez que el Consejo logró aprobar, en un plenario, ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo fue a mediados del año pasado, y en tres concursos para la justicia Civil, de Familia y de Menores.



El marco de acuerdos de aquel momento entre oficialismo y oposición no alcanzó para plantear definiciones sobre los juzgados y cámaras federales vacantes en Comodoro Py, sino apenas aquellos concursos sin oposición.



Ahora, el clima en el Consejo está aún más enrarecido luego de que la Corte negara la jura a Doñate y entrara en un abierto conflicto de poder con el Ejecutivo y el Senado por las representaciones en el Consejo.