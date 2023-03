Comienza el juicio por la valija de Antonini

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El próximo miércoles el Tribunal Oral Penal y Económico Número 1 comenzará el juicio por el ingreso de 790.550 dólares que traía el empresario venezolano-estadounidense, Guido Alejandro Antonini Wilson, en un vuelo privado contratado por Enarsa y que fue detectado por la policía de seguridad aeroportuaria en el aeroparque metropolitano en agosto de 2007.



En el banquillo de los acusados estarán el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el antiguo titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti; y el entonces titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, todos acusados del delito de contrabando agravado durante el ejercicio de la función pública.



El hecho data del 4 de agosto de 2007, cuando la aeronave proveniente de Caracas arribó de madrugada a la terminal sur de vuelos privados del aeroparque metropolitano. Para la oficial de la PSA y descubridora del dinero María Luján Telpuk, las llegadas en ese horario eran totalmente inusuales.



Junto a Antonini Wilson desembarcaron: Diego Uzcátegui, por entonces número 2 de Pdvsa y su hijo Daniel; además de Claudio Uberti, extitular del Occovi, su secretaria Victoria Bereziuk además de tres funcionarios de segunda línea de la petrolera estatal venezolana en aquel momento.



Todos vinieron a Buenos Aires a participar de la cumbre presidencial entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez con un marco político no menor: estaba por definirse quién iba a ser candidato en las presidenciales, si Néstor o Cristina, en un momento en que las encuestas daban al kirchnerismo como vencedor.



Dos días después del hallazgo se llevó adelante el encuentro de los mandatarios en Balcarce 50 del que participaron funcionarios y empresarios de ambos países. Fuentes de la investigación señalaron que Antonini ingresó gracias a José María Olazagasti, ex secretario privado y mano derecha de Julio De Vido.



Las imágenes que confirman la presencia del “valijero” en Casa Rosada desataron un escándalo internacional. Ante la Justicia Wilson admitió que el dinero que llevaba en la valija era para financiar la campaña presidencial de la ahora vicepresidenta.