WhatsApp dejará bloquear llamadas de números desconocidos

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Una nueva actualización de la versión beta de WhatsApp para dispositivos Android permite que la aplicación bloquee automáticamente las llamadas provenientes de números no registrados como contactos en los celulares de los usuarios. Esta función, dedicada a proteger la privacidad de las personas, solo estaría disponible para quienes formen parte del programa de pruebas de la plataforma.



Aunque esta característica limita las llamadas que se reciben a únicamente aquellos números que son conocidos para el teléfono, los números bloqueados seguirán apareciendo en el registro de llamadas de WhatsApp. Los usuarios deberán ingresar a esta sección de la aplicación para averiguar si algún número desconocido intentó llamarlos y cada llamada generará una notificación.



De esta forma, los usuarios de la aplicación de Meta estarán más protegidos ante los intentos de personas desconocidas o números no deseados de ponerse en contacto. También puede evitar posibles llamadas de spam.



Por el momento aún no se sabe cuál será la ruta de acceso para activar esta característica o si estará activada de forma predeterminada al momento de ser lanzada oficialmente en la versión global de la aplicación de mensajería, aunque debido a la utilidad de la función esta podría estar incluida dentro de las configuraciones de privacidad de WhatsApp.



La restricción de llamadas de WhatsApp solo se limita a este tipo de comunicaciones y las personas podrán seguir recibiendo mensajes de usuarios cuyos números no forman parte del registro de contactos. Para evitar ser contactado por este otro medio, las personas tendrán que realizar bloqueos individuales desde la ventana del chat de cada uno de los números desconocidos.



Comunidad y privacidad

La llegada de las comunidades de WhatsApp permitió a los usuarios explorar diferentes formas de comunicarse dentro de la aplicación. Sin embargo, esta característica nueva que, además permite gestionar las comunicaciones entre diferentes grupos de chat, tiene un problema de seguridad: el creador de la comunidad expone su número personal.



El número de la persona que crea estos espacios está expuesto y puede verse desde la pantalla de detalles de la Comunidad. Para ello, solo se debe pulsar la conversación y luego tocar el nombre de la Comunidad. Debajo de la descripción se podrá encontrar la etiqueta de “Creado por” junto al número del contacto y la fecha en la que se generó la Comunidad.



Pese a que no se conocen muchos detalles sobre esta futura característica de WhatsApp, los usuarios sí podrán suscribirse a estos boletines periódicos. Aunque las modalidades para ello aún no se han especificado, estas podrían incluir enlaces directos, búsquedas dentro de la aplicación, códigos QR, entre otras.



Uno de los beneficios que se podrían tener con una posible inclusión de los newsletters es que estos no tendrían un límite determinado de usuarios suscritos. Debido a que este es un servicio que no requiere el contacto o diálogo directo entre los creadores y las personas registradas, no se trata de un grupo de chat, sino de un mensaje automatizado.



La página web de WABetaInfo indicó que una de las funciones habilitadas dentro de esta función de WhatsApp sería la de encontrar newsletters por medio de un buscador incorporado en la aplicación dentro de un apartado específico.

Kick contrató a famosos con el objetivo de destronar Twitch

Tras el furor de Twitch, la plataforma de transmisión en vivo más popular de internet, comienzan a surgir nuevas competencias, como por ejemplo: Kick. Fue lanzada en diciembre del año pasado en su versión beta y estuvo en el ojo del



huracán en los últimos meses debido a las polémicas en las que se vio envuelta, especialmente por la transmisión no autorizada del partido de la SuperBowl.



A pesar de estas controversias Kick tiene un arma para atraer a creadores de contenido: dinero. La plataforma comenó a ofrecer contratos millonarios a famosos streamers para que creen contenido en ella para destronar a Twich.

Bluesky se afirma como competencia de Twitter

Bluesky es la nueva red social descentralizada que busca proporcionar una plataforma abierta y transparente para compartir información. La iniciativa fue anunciada por el fundador de Twitter, Jack Dorsey, en 2019 y ha estado en desarrollo desde entonces.



Por el momento Bluesky está disponible en versión beta a través de una app y únicamente para el sistema operativo iOS, siendo necesaria una invitación para acceder a la misma.



El objetivo de Bluesky es proporcionar una plataforma que permita a los usuarios publicar y



acceder a contenido sin la censura



o la interferencia de terceros.