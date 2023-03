‘Argentina, 1985’ y su rival ‘Sin novedad en el frente’, firmes camino al Óscar

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:00hs.

En una semana definitoria, la película Argentina, 1985 de Santiago Mitre se ilusiona con traer a casa la tercera estatuilla del Óscar a la Mejor Película Extranjera en la historia del cine nacional.



Sin embargo, a pesar de haber recorrido un exitoso camino en festivales con numerosos premios y obtener el aplauso de diferentes públicos, el filme que retrata la tarea de los fiscales Julio Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) al frente del Juicio a las Juntas tras la última dictadura cívico-militar tiene en la 95ª edición de los Premios Óscar de la Academia de Hollywood una fuerte competidora con la alemana Sin novedad en el frente.



Además, la terna de Mejor Película Extranjera se completa con Close (Bélgica), Eo (Polonia) y The Quiet Girl (Irlanda)



El filme de Mitre, con las notables actuaciones principales de Darín y Lanzani, llegará a la ceremonia que tendrá lugar el próximo domingo 12 en el Dolby Theatre de Los Ángeles luego de un gran paso por el circuito de festivales y la temporada de premios, un recorrido que comenzó con su premiere mundial y reconocimientos en el Festival de Venecia en septiembre pasado.



Zúrich, San Sebastián, Londres y La Habana fueron otros destinos de las citas cinéfilas internacionales en los que la producción pisó fuerte, como preludio de las entregas de galardones de la critica y de la industria que eligen lo más destacado de 2022: en ese terreno, recibió nominaciones en los Critics’ Choice Awards y los Bafta británicos, y triunfó en los Globos de Oro y en los Goya.



La hora de la verdad

A días de participar en la gala de cine más taquillera del planeta, hay que mencionar que en la terna por Mejor Película Extranjera, se cuentra el filme bélico de origen alemán Sin novedad en el frente, que además de integrar la terna de cintas internacionales también está nominada a la Mejor Película, junto a Avatar: el sentido del agua y Top Gun: Maverick, entre otras megaproducciones. Asimismo integra otras siete categorías más como Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales, Maquillaje y Peinado, diseño de producción, banda sonora, y efectos de sonido



Con un mensaje claramente antivelicista, Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), dirigido por Edward Berger ha recibido múltiples elogios. Se trata de un proyecto de realizadores alemanes con la coproducción de Netflix y es la segunda película más nominada de los pemios Óscar de este año. El largometraje competirá en nueve categorías y sólo está detrás de Todo en todas partes (Everything Everywhere All at Once)que compite en 11 rubros.



Sin novedad al frente sigue al soldado alemán de 17 años Paul Bäumer (Felix Kammerer), quien miente sobre su edad junto a sus amigos para poder luchar durante la Primera Guerra Mundial y así obtener el reconocimiento, la fama y la gloria prometidas por la propaganda que reclutaba a soldado para ir a la batalla. Seguros de la victoria, los ingenuos jóvenes ignoran que innumerables combatienes ya han muerto antes que ellos y que no les esperará ningún honor sino el olvido o la muerte.



Esta película bélica está basada en la novela del mismo nombre de Erich Maria Remarque, publicada en 1929 y adaptada en dos partes, una de ellas ganó un Oscar a mejor película y director para Lewis Milestone en 1930. Esta es la primera vez que el libro ha sido adaptada por un cineasta alemán consciente de la culpa y la vergüenza que los alemanes sienten ante las grandes guerras que enlutaron el siglo XX.



Mientras, Argentina, 1985, tiene sus puntos a favor al llegar a la gala del Óscar muy aclamada por la crítica y el público y muy visibilizada al tener en sus filas a Darín, actor respetado internacionalmente Además, la temática abordada, que es una herida que comparten muchos países, la hace una candidata potente, y portavoz de que del pasado sí hay que hablar y que no se olvida.