A Okulovich y Bundziak se le complicó el cierre en el TC en Neuquén

domingo 05 de marzo de 2023 | 22:10hs.

Los misioneros Carlitos Okulovich (Torino) y Rudito Bundziak (Chevrolet) tuvieron suerte dispar en las finales de la 2ª fecha del Turismo Carretera (TC) y TC Pista, que se disputaron en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, ubicado en la localidad de Centenario en Neuquén.

En el TC, el obereño Carlos Okulovich (Torino) largó en la 36ª posición, venía haciendo un gran avance y se ubicaba en la 23ª posición, pero un auto soltó líquido, lo dejó sin visión, por lo que tuvo que entrar a boxes y vio la bandera a cuadros en la 33ª posición.

La competencia, que fue muy cortada, tuvo como ganador a Juan Tomás Catalán Magni (Ford). El podio lo completaron Julián Santero (Ford) y Mauricio Lambiris.

“Una pena porque después de la serie hicimos unos cambios en el freno y mejoramos mucho, veníamos avanzando, pero el auto de Ugalde creo que era empezó a perder un líquido y me tapo todo el parabrisas, porque se le pegó la tierra. Así que tuve que entrar a boxes para que me limpiaran el parabrisas porque no veía nada y era muy peligroso porque perdí las referencias. Una pena porque habíamos mejorado el auto y yo me sentí con más confianza, pero bueno vamos a trabajar para la próxima”, explicó Okulovich.

Con este resultado Okulovich se ubica en la 44ª posición con 6 unidades. El puntero es Catalán Magni con 83 puntos.

En el TC Pista, el piloto misionero Rudito Bundziak (Chevrolet) se ubicó en la 10ª posición en la final.

Rudito con la Chevy del Coiro Dole Racing, largó la final desde la 8va posición y en el giro inicial se ubicó en la séptima posición. La prueba fue neutralizada por un toque en el medio del pelotón. En el relanzamiento, el piloto de Iguazú perdió otro puesto al quedar por el sector sucio de la pista.

Promediando la prueba la Chevy fue perdiendo ritmo y cayó al décimo puesto cerrando el segundo pelotón, donde vio la bandera a cuadros. El ganador de la prueba fue Lautaro de la Iglesia (Dodge).

“No tuvimos el rendimiento esperado, nos falta potencia en el motor y en eso tenemos que trabajar para la próxima. La pista se fue ensuciando y se hizo complicado avanzar, sumado a la falta de potencia, apostamos a llegar y sumar pensando en el campeonato”, explicó Bundziak.

Con este resultado el misionero sigue tercero en el campeonato con 67,5 puntos. De La Iglesia es el nuevo líder del torneo con 80 puntos.

La 3° fecha del TC Pista se disputará el 25 y 26 de marzo en Toay, Provincia de La Pampa.