Santo Tomé: trabajadoras del hogar que cerró protestarán ante el Ministerio de Justicia

domingo 05 de marzo de 2023 | 19:20hs.

Los “becarios” de Corrientes (que cobran hasta 30 mil pesos) que se desempeñan en distintas áreas de esa cartera correntina se manifestarán este lunes tras no ser escuchados. Se suman a la manifestación las trabajadoras del recientemente cerrado Hogar San Francisco de Asís de Santo Tomé en reclamo por pagos atrasados.

Este lunes 6 de marzo se realizará una concentración por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a la sede de la cartera provincial (San Juan 1278) de la capital correntina.

El pedido puntual radica en convocar de manera urgente una mesa de relaciones laborales para tratar y resolver la situación laboral y salarial de trabajadores que cumplen funciones en hogares, Unidad de Gestión Territorial (UGT) dependiente de este ministerio.

El caso del Hogar de Niños de Santo Tomé, el dispositivo que alberga a menores judicializados fue cerrado el 23 de febrero último por las autoridades provinciales, y los niños que allí vivían fueron llevados a otros centros capitalinos. Además, a las trabajadoras se les quedó adeudando 3 meses de salarios que son de 30 mil pesos por mes, sin tener respuestas hasta el día de la fecha.

Las cuidadoras que se desempeñaban allí contaron a los diferentes medios que muchas veces debían llevar mercaderías y otros insumos desde sus hogares, para poder asistir a los niños y adolescentes que estaban en dicho centro, y que últimamente no tenían ni para cargar combustible en sus motos, ya que el hogar queda bastante retirado del casco urbano. Las cuidadoras hacían turnos de doce horas de corrido (no de 8 como manifestaron fuentes judiciales), y debían dormir en el piso ya que no había suficientes camas. Los turnos eran de 12 por 24.