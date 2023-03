El Festival Cultural del Norte Grande llega a su fin a todo arte

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La copiosa lluvia de la mañana o el intenso chaparron de la noche no pudieron detener el arrollador paso de la cultura del Norte Grande que se viene extendiendo por todo el Parque de Naciones de Oberá.

El circo, fue una de las disciplinas destacadas que aprovechó el encuentro para aunar esfuerzos y seguir peleando por un lugar en las grillas de espectáculos así como también sumar derechos y reivindicar la profesión.

Así, en la charla El circo como Industria Cultural, a cargo de Paola Lalia, coordinadora del Sector Circo del Mica, acróbatas, payasos malabaristas y distintos artistas que son parte de organismos circenses se dieron cita para dar cuenta de sus realidades y avizorar un futuro de trabajo en conjunto. Tal como comenzó diciendo Lalia, la idea de la convocatoria fue ‘‘empezar a reconocernos, empezar a saber quiénes somos, tejer redes...Creo que gran parte de lo que se viene ahora es el trabajo colectivo’’.

El circo, un momento que despierta emomciones.

En esa línea, reconociendo que muchas veces desde los propios artistas cuesta identificarse como una industria que crea cadenas de trabajo, priorizó la idea de organizarse con ese fin. ‘‘Formamos parte de una industria todavía que no tiene forma porque el sector la está encontrando, se está consolidando’’, plasmó a pesar de marcar que el circo tiene vasta trayectoria inclusio en el país y que sin ir más lejos, fue quien dio origen al teatro.

Al destacar que la calidad artística argentina es alta, exportando payasos, acróbatas, trapecistas, postuló que ‘‘quizás nuestro modelo de exportación no se ve en un cuadro, no se ve en un diseño, pero existe está y creo que nosotros somos los que nos tenemos que hacer cargo y pensar qué tipo y qué modelo de industria es el que tenemos? Absorber las herramientas de marketing , de negocio y aprovecharlas porque la industria es la que hacemos nosotros’’, definió. Rápidamente en ese marco, agregó que además de la formación y el profesionalismo, la otra pregunta es sobre la identidad del trabajo que se realiza. ¿Cómo es la identidad del circo del NEA, por ejemplo, y la del NOA?... ¿se pueden entrelazar?’’, propuso para este encuentro norteño.

Como otro punto clave destacó la importancia de la organización, el juntarse y conformarse como sector para empoderar la profesión, entendiendo también que el reclamo de derechos o los petitorios tienen más fuerza en conjunto.

Tomate y Paola abrieron el diálogo sobre circo.

Sosteniendo esos ejes, Víctor ‘Tomate’ Ávalos dio un breve repaso por su rica historia de 30 años de trayectoria, desde sus comienzos en las plazas haciendo ‘globitos’ y siendo busca vida hasta convertirse en un consagrado payaso que recorrió el mundo con participaciones en Dubai, cuatro veces invitado a China, incontables ocasiones en Europa y más.

Insistiendo en que el arte es trabajo remarcó que ‘‘el oro es importante’’, manteniendo la idea de que para poder vivir de ello hay que saber hacer lobby, conexiones, ganarse el mango, aprovechar las oportunidades económicas e incluso hacer algunos sacrificios artísticos o ideológicos.

‘‘No soy millonario pero vivo de esto y tengo corazón. Dos veces me llamó el Cirque du Soleil y dije que no porque la propuesta no tenía corazón’’, contó. ‘‘Hay que lograr que este trabajo tenga corazón y dinero’’, planteó.

En el intercambio con los presentes se profundizó sobre algunas realidades en común y particulares, se subrayó la importancia de estar en contacto, de armar tarifarios unificados, entre otras temáticas. Desde Catamarca, por ejemplo, relataron que los cirqueros desde un simple grupo de WhatsApp lograron ponerse de acuerdo en un cuadro traifario que ahora tanto el Estado como las empresas reconocen y entienden lo que vale.

Las acrobacias circenses se desplegaron en el Parque de Naciones.

‘‘No hace falta que seamos todos amigos pero sí dar el debate, unir fuerzas, pedir en conjunto, tener un objetivo en común’’, recordó Lalia al equipararlo con sectores de industrias poderosas.

Mientras los artistas siguieron armando redes y proponiendo por ejemplo armar una agenda interprovincial de espectáculos y festivales para interactuar cada vez más entre sí y enriquecerse, desde el rol de Estado que integra Lalia, se acentuó la necesidad de estar dentro del sistema a través del registro en somoscultura.gob.ar ya que de esa manera también se mide la fuerza de un sector formal. Para ejemplificar notificaron que del Norte Grande hay solamente 313 artistas circenses registrados, cuando en la realidad es notorio que son muchos más quienes realizan la labor.

Con la ley ya en camino y mucho por desandar, el circo sin dudas tiene todo para crecer, al tiempo que sigue vendiendo ilusiones, desatando el asombro y en definitiva creando momentos inolvidablemente felices como el que ayer nuevamente brindó Chaque al Circo con su impecable y jugado espectáculo.

Reunión gubernamental

El teatro griego del Parque de las Naciones, fue epicentro de un conversatorio entre representantes federales de la gestión cultural pública, y referentes de diversas provincias del Norte Grande. Estuvieron presentes referentes de cultura de cada una de las diez provincias participantes del evento, autoridades nacionales de áreas como el Fondo Nacional de las Artes, el Inamu, Consejo Federal de Cultura, Cámara Argentina del Libro, entre otras así como las respectivas áreas que hacen a la danza, el teatro independiente sa, el Iaavim y funcionaros del gobierno misionero.

El ministro de la Nación, Tristán Bauer, abrió el conversatorio celebrando “la unión cultural del Norte Grande” y subrayó que “así como durante la pandemia la industria cultural fue duramente golpeada, hoy estamos en una etapa de reconstrucción”. El funcionario destacó la inversión de “más de cinco mil millones de pesos desde 2020 a esta parte para la cultura de las provincias del Norte Grande”.

Shows en nuevo escenario

Como distintivo de la jornada, los shows musicales y de danza se habían propuesto en un mega escenario al aire libre, pero tras un intenso chaparrón, debió mudarse a las casas francesa y ucraniana. El Norguss Jacob, en tanto, albergaría a la Konga, como un espectáculo privado por fuera del festival.

Hoy desde las 16 estará habilitado el pabellón de artesanías que tiene diversidad de stands. En tanto, la grilla de artistas de hoy tiene como epicentro a murgas locales e invitadas, circo, Coro Qom Chelaalpi y un cierre a puro rock misionero.