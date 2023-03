Fútbol femenino: el chino torres dejó huracán por falta de reconocimientos

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Después de 20 años siendo uno de los grandes hacedores del fútbol femenino en la provincia de Misiones, Héctor Torres dejó de ser técnico de Huracán de Rocamora.

Lejos de cerrar un ciclo con su amado club, el Chino decidió pegar el portazo por falta de atención de parte de la institución. Y es que el espacio ganado en estos últimos años con la formación de grandes jugadores como la delantera Yamila Rodríguez no fue reconocido por los dirigentes del Globo.

“Vivo a dos cuadras de la cancha, amo a Huracán pero hay cosas que se fueron acumulando. El no valorar el espacio de las chicas, que no tengan un baño, un espacio definido para entrenar y que no tengan un vestuario acorde a las competencias hizo que me retire del club”, remarcó.

Igualmente Torres seguirá ligado a la disciplina con la escuela municipal y se llevará con él a gran parte de las jugadoras que entrenaba hasta hace unos días en Huracán.

“Vamos a seguir con la escuela municipal. Tengo el ofrecimiento de cuatro instituciones y lo vamos a evaluar con los papás y las chicas para decidir”, cerró.