La división de poderes, jaqueada

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Cada año el presidente de la Nación, como lo hizo esta vez Alberto Fernández, es quien abre el período de sesiones ordinarias en presencia de diputados senadores, gobernadores, jueces e invitados, con lo cual da inicio a la actividad parlamentaria hasta el 30 de noviembre. Todo hacía prever y efectivamente así ocurrió, que, en el repaso de la gestión, se mencionaría a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el largo conflicto que mantiene con el Ejecutivo Nacional. A partir de lo expresado por el presidente de la Nación, está claro que existe un real enfrentamiento entre los dos poderes del Estado. Para entender este nivel de tensión hay que remitirse hacia fines de 2021, cuando la Corte, después de 16 años, había declarado inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, que permitió sostener una ley anterior y posibilitar a Horacio Rosatti presidir el organismo judicial. En el camino, la Corte impidió al Frente de Todos acceder a una banca extra en el Consejo de la Magistratura. También falló en contra del Gobierno nacional y a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por fondos de coparticipación. A partir de estos hechos, el gobierno nacional hace tiempo viene marcando que se ha perdido aquel principio de imparcialidad que deberían tener los jueces y que la balanza siempre se inclina a favor de grupos o dirigentes vinculados con Juntos por el Cambio. Esto lo volvió a poner de manifiesto el presidente de la Nación dando cuenta que aquella neutralidad que se ha perdido como, supone, quedó en evidencia ante aquel hackeo al teléfono celular de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño que mantenía aceitado contacto con el vocero del juez Rosatti, Silvio Robles. Con ello se impulsó un juicio político al presidente de la Corte y requirió que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal. En tal sentido, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a principio de febrero aprobó dictamen para dar curso al juicio político. El primer paso está dado, pero al oficialismo le resultará cuesta arriba llegar siquiera a la acusación ante el Senado por la falta de mayorías en ambos recintos. Desde Juntos por el Cambio lo rechazaron y calificaron de ilegítimo, arbitrario e ilegal. Con ello da más argumento al oficialismo, como lo hizo Alberto Fernández al acusar a la Corte, en presencia de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el Congreso, de alinearse con la oposición. Planteó en su discurso del 1 de marzo que el poder judicial no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. En la semana ampliaría su concepto señalando que la oposición mantiene a esta Justicia porque les asegura impunidad. Por lo tanto, ante el Parlamento, representó un momento claro de acusación del presidente de la Nación y sus palabras recibieron de parte de los aliados políticos aplausos y, silbidos y abucheos desde la oposición. Alberto Fernández, dio un paso más hasta calificó de absurdo jurídico la condena a seis años de prisión e inhabilitación política por corrupción dictada contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En la semana, ampliaría sus conceptos señalando que inhabilitación es sinónimo de proscripción.

Todo lo previo muestra a las claras que aquella mentada división e independencia de poderes dejó de respetarse. La escalada de hostigamiento, pone en jaque la división de poderes y, por lo tanto, a la República.

La inseguridad en Rosario

En igual tono, el presidente Alberto Fernández cuestionó a los legisladores de no haber avanzado en las reformas del sistema judicial que envió como presidente al Congreso. Planteó en el recinto, que ello habría evitado la escalada de violencia y narcotráfico en Rosario, Santa Fe, provincia a la que justamente pertenece Rosatti. Además, esa provincia terminó siendo noticia mundial, al registrarse en forman posterior un ataque a balazos contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, incluida una amenaza escrita contra el capitán de la selección nacional. El hecho causó revuelo mundial y más allá de que se sospeche que los autores intelectuales justamente buscaban ese efecto, quedó -no obstante- demostrado que la situación en esta provincia está desbordada ante el creciente mal manejo y falta de control del crimen organizado. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández hizo una declaración desconcertante y abrió la polémica, al sostener que en esa provincia ganaron los narcos. Intentó argumentar que ese conflicto está instalado desde hace unos 20 años. Recordó que hace 10 años, en octubre de 2013, balearon la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, dimensionado tanto la ola de violencia como los años en que se encuentra Rosario, rodeado de narcos. Una vez más en la política se reparten culpas, como lo hizo el ministro de Seguridad al cargar también la falta de solución al anterior gobierno. Mientras se discuten roles, se reparten culpas y competencias, la inseguridad está presente como se observa a diario en las calles de aquella provincia.

Las principales críticas

Volviendo al discurso del presidente ante el parlamento argentino, una de las principales críticas estuvo centrada en la falta de propuesta para revertir la inflación que en 2022 terminó con casi el 95 por ciento anual, además de convertirse en crónica por su persistencia, que además viene debilitando y frenando la posibilidad de desarrollo al país desde la década de 1970, al registrarse de manera volátil periodos de crisis y retornar tiempos de crecimientos como viene ocurriendo desde el 2021 a la fecha, pero con la pesada mochila inflacionaria y una clara falta de distribución de la riqueza, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres siguen padeciendo cada vez más. Es decir, gran parte de las variables macroeconómicas muestran saldos positivos en estos tres años de mandato de Alberto Fernández como lo resaltó en la Asamblea Legislativa, pero ello no se refleja en el ingreso real de la mayoría de los argentinos que no mejoró. Es allí donde reside la gran contradicción y malestar hacia la gestión. A ello se suma que la semana, concluye con datos no muy alentadores, JP Morgan presentó un informe con perspectiva más pesimista al proyectar una contracción de la economía argentina del 1,7% para 2023. Se venía señalando un 2% de expansión del PIB en 2023, tras registrar el 5,2 por ciento el año pasado.

Según planteó el presidente de la Nación y que dijo compartir con su ministro de Economía, Sergio Massa –a quien elogió por su compromiso con la gestión- la prioridad es el crecimiento para poder redistribuir el ingreso. En esto claramente el gobierno no le encuentra por ahora la vuelta, porque si lleva acumulado tres años seguidos en alza -ciclo que no se registraba desde el 2008- se supone que la distribución de ingreso ya debería estar como mínimo consolidado.

Las urnas entre política y economía

En el medio, la argentina comienza a encarar el año electoral, lo que implica que la política y economía se pondrá a consideración y se entrelazarán en forma constante. Todo estará teñido de sospecha. Es lo que ocurrió sobre el apagón ocurrido el miércoles tras el discurso del presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Alberto Fernández sostiene que fue un sabotaje y desde Juntos por el Cambio, apuntaron contra el Gobierno por la falta de inversión en el sistema eléctrico. La justicia investiga las razones del incendio. Por ahora, se sabe que en medio de una quema de pastizales se sobrecalentó línea de alta tensión y provocó un corte de suministro de energía eléctrica que afectó al 42% de la demanda del país. De esta manera, lo sucedido, es decir el corte masivo de luz, dejó a Alberto Fernández en una situación sumamente incómoda ya que horas antes había planteado en su discurso que la Argentina era la energía que necesitaba el mundo.

Stelatto lanzó más desafíos

El inicio del periodo de sesiones ordinarias también se concretó en varias comunas. En el caso de Posadas, el intendente Leonardo Lalo Stelatto al abrir el periodo anual del Concejo Deliberante, repasó las obras concretadas y una de sus frases con mayor reconocimiento de los presentes en el recinto fue “hicimos realidad la transformación más importante de la historia de la ciudad”. Detalló además la concreción en su mandato de más de dos mil cuadras de asfalto. Además, lanzó casi en modo electoral, los desafíos propuestos a realizarse tanto en lo que queda de su mandato que vence en diciembre, como pensando en una posible reelección, al indicar que la gran transformación recién empieza. Como muestra de ello adelantó los profundos cambios que se harán a la Terminal de Ómnibus construida en 1998, sumado a la ampliación y más playas, que claramente resultó un gran acierto a partir de alto nivel de aceptación registrado por parte de vecinos de la ciudad y visitantes de todo el país.

Definiciones en la oposición

En Misiones, la semana política comenzó con definiciones en la oposición. La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, acordó que el diputado nacional Martín Arjol sea el candidato a gobernador del Frente Juntos por el Cambio para las elecciones del 7 de mayo.

En tanto, casi a la misma hora, el PRO en asamblea nominó a la contadora de Montecarlo Natalia Dörper, como la candidata a vicegobernadora y en forma adelantada, Activar -en reunión interna- designó a Pedro Puerta para encabezar la lista de los diputados en Misiones. De esta manera en Juntos por el Cambio en Misiones, ya tienen la lista completa con la fórmula y de legisladores, que irán en busca de las 20 bancas que se renovarán en la Cámara de Representantes. Resta conocer quiénes serán los aspirantes al cargo de intendente. Se ponen en juego en total 78 sillones comunales, sumado a que en seis localidades se votará por la figura de viceintendente, en tres comunas habrá elección de defensor del Pueblo y en otras tres, de convencionales constituyentes.

Para ello, de acuerdo al cronograma de elecciones generales para el registro de Sublemas el plazo de presentación final es el 13 de marzo, en tanto el de Lemas vence antes, el 8 de marzo. Por ahora está confirmado que son cuatro los frentes anotados para competir y se espera saber los candidatos del frente la Fuerza de Todos y el Frente Amplio, así como de igual número de partidos políticos.

Herrera Ahuad encabeza la lista de diputados

En el Frente Renovador como se viene indicando, desde hace tiempo dieron a conocer que Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli serán candidatos a gobernador y vice, buscando reemplazar a Oscar Herrera Ahuad que a su vez será quien lidere la lista de candidatos a diputados provinciales. De esta manera, se pretende aprovechar el gran conocimiento adquirido al frente del Ejecutivo, para desde la Legislatura proponer normas que hagan falta en la provincia. Misiones muestra apego a un plan de gobierno que le permite conseguir muy buenos números desde lo económico hasta la salud. Es la línea que se baja a quienes van sumándose. Desde la Renovación destacan el nivel de consolidación que le permite reunir en un solo espacio a 40 partidos políticos de distintas extracciones y sumando a la fecha unos 500 sublemas que saldrán a competir en mayo. Afirman que quienes están en funciones como los que se presentan como candidatos, deben entender que Misiones es antigrieta y con ello, se diferencia de aquel quiebre entre el Poder Ejecutivo y el Judicial a nivel nacional y evita entrar en la vorágine de los tironeos constantes entre los dos grandes frentes nacionales que viven potenciando la división de los argentinos.

Inicio del ciclo lectivo

Misiones inició de manera normal un nuevo ciclo lectivo, que durante el año contendrá a 400 mil alumnos en toda la provincia. Esta vez, el acto oficial se concretó en la Escuela Especial 1 de Posadas, con la presencia como invitado del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk quien resaltó la decisiones políticas y económicas de un gobierno provincial que pone prioridades en la educación al inaugurar el nuevo edificio, pero también implicó, para la provincia, refaccionar y dejar en condiciones la mayoría de las instituciones educativas para este nuevo ciclo. En eso, desde la provincia destacan que mantienen firme la decisión política de avanzar hacia una educación de calidad. En tal sentido, se aguarda con expectativa otra inauguración importante, como la de Silicon Misiones, que se espera se concrete con la misma modalidad y similares objetivos al iniciado primero con la Escuela de Robótica y luego la Secundaria de Innovación. Con Silicon, se apuntará a la capacitación de jóvenes observando la demanda actual y futura de nuevos empleos en el mundo.