Instan a prevenir sorderas inducidas por exposición al ruido

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:04hs.

En el marco del Día Internacional de la Audición -celebrado ayer-, especialistas recordaron la importancia de la detección temprana para actuar de manera efectiva en cualquiera de los casos. La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud y su elección tiene que ver con que el día y el mes (3) emulan la forma de dos orejas enfrentadas.

Según destacaron, las pérdidas auditivas pueden darse por múltiples factores. Algunos son adquiridos por la exposición a fuertes sonidos durante mucho tiempo, otros son genéticos o hereditarios y una parte está asociada a distintos síndromes.

En este contexto, ante la necesidad de audiometrías en las primeras infancias, la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski explicó en el programa Acá te lo contamos de la Radioactiva 100.7, que existen muchos motivos que pueden afectar la forma en la que percibimos sonidos y en la manera de comunicarnos con otras personas y el entorno. “Los problemas de audición por ruidos (como el uso de auriculares) se llaman hipoacusias inducidas por ruido, y son una de las pérdidas que puede prevenirse. Hay que tener en cuenta que una vez que comienza a perderse la audición por ruido, ya no tiene vuelta atrás. Estos problemas se miden por intensidad y tiempo, por eso la importancia de protegernos”, detalló.

Precisamente, en otros casos, indicó que hay problemas de audición que son adquiridos, otros que son genéticos. Algunos son asociados a diferentes síndromes y hay otros que se heredan y aparecen en determinados momentos. “Hay casos que son más frecuentes en la mujer que en el varón y aparecen con cambios hormonales, como el embarazo”, ejemplificó Zajaczkowski.

La especialista también se refirió a eventos y ambientes en los que las personas se exponen a sonidos fuertes por algunas horas, como recitales, actos y fiestas.

El pitido que se escucha después de un recital o un evento público, es el oído diciendo que transmite el cansancio. “Si vas a un recital no vas a perder la audición, pero si trabajás en el ambiente de producción musical y no usás protectores, es probable que sí. Asistir a una fiesta no va a hacer que pierdas la audición, pero si sos DJ y estás todo el tiempo con eso, puede que repercuta en tu oído y tu audición caiga”, precisó.

Por otra parte, profundizó sobre la recomendación de evitar el uso de cotonetes: “En la primera parte del conducto, si metemos el dedo, hay unos pelitos y células que protegen y fabrican cera. Protegen el final de ese túnel, en donde está el tímpano, que podemos imaginarlo como una cortina. Si uno mete un cuerpo extraño -un cotonete-, esas células creen que falta protección y, por ende, producen más cera”.

En este sentido, la fonoaudióloga advirtió que no es recomendable el uso del cotonete porque en el intento se puede empujar más que sacar. Esto puede formar un tapón de cera que hay que remover con un otorrinolaringólogo y por el cual se puede llegar a perder un poco de la audición. “Ahora hay cotonetes para bebés en las farmacias y no los recomendamos. Con el mismo trapito o esponja, se limpia la oreja y el cuerpo va a sacar todo lo que no necesita”, agregó.

Los problemas de audición no son todos profundos para un implante coclear. Hay leves, moderados o en determinado tipo de sonidos finitos que hacen que la persona no pueda escuchar y no lo pronuncie. En este caso, cambian algunas letras hacia palabras similares, sostuvo la profesional.

Asimismo, subrayó que “las alergias con congestión nasal, una infección, una gripe o virus que generan cuadros respiratorios en contrapartida también pueden generar pérdida de audición pasajera. La cual va a mejorar cuando haya tratamiento del cuadro”.

En el Día Internacional de la Audición, uno de los principales objetivos es el control preventivo, por lo que Zajaczkowski recalcó que “hay muchos tipos de estudio-diagnóstico que se pueden hacer en el consultorio; la audiometría es un estudio rápido e indoloro”.