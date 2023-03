Eficiencia y agilidad posicionan al puerto de Posadas en el país

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La operación en el puerto de Posadas conlleva una importante logística y reúne a diferentes actores que trabajan para ampliar el mercado de los productos misioneros. La puesta en marcha de la hidrovía significa un importante paso para ampliar nuevos horizontes económicos.

En ese sentido, las empresas de logística y de comercio exterior cobran un lugar preponderante. Estas firmas buscan contar con un sistema ágil y eficiente para sacar la producción al mundo y la vía fluvial se vuelve una herramienta fundamental.

Justamente esta es la tarea que lleva adelante la empresa Swallow Trade, que bajo la modalidad de agenciamiento de industrias, brinda asistencia al comercio internacional. Con la puesta en marcha del puerto, desde la firma indican que se abre un abanico de oportunidades para seguir desarrollando y abriendo el mercado mundial desde Posadas.

Alejandro Flaig es el CEO de Swallow Trade y en diálogo con El Territorio explicó la tarea que se lleva adelante, la importancia de crear conexiones con países de distintos continentes y el papel que comenzó a jugar la hidrovía en todo este camino.

“Estuvo gente de una de las marítimas número uno en el mundo, los directivos de Buenos Aires, y afirmaron que después de Buenos Aires y Rosario, el mejor puerto del interior es Posadas, por la infraestructura”, sostuvo.

Flaig contó que siguió de cerca la puesta en funcionamiento y vio que “fue todo perfecto”, teniendo en cuenta que los niveles de calado que favorecen a las condiciones de navegación, el tiempo previsto de las barcazas desde Rosario a Posadas fueron exactos y tal cual lo previsto. También ponderó la labor de los operadores portuarios que cargan y descargan en el puerto y sostuvo que “se nota el nivel de preparación que tienen, cargaron y descargaron de forma muy rápida”. Por ello, comenzarán a operar a la brevedad también a través de este sistema.

En cuanto a la parte más burocrática, recalcó que en Posadas todo se hace muy ágil en la Aduana y es mucho más sencillo que trabajar en el puerto de Buenos Aires. “También, los costos portuarios disminuyen a la mitad, hay un ahorro en flete terrestre, ya que no es lo mismo ir hasta Posadas que a Buenos Aires e incluso el ingreso a la terminal es más sencillo. En Buenos Aires hay que sacar turno, esperar una serie de papeles online. Tuvimos unas cargas que estábamos haciendo a Tailandia vía Buenos Aires y ayer (por el viernes) a las 4 de la tarde si no recibís el paso o no pagás el ingreso a puerto, pasa recién para el lunes, lo que complica todo”, especificó.

Sostuvo además que en un primer momento pensó que habría contratiempos en la logística de la hidrovía, al tratarse de una primera experiencia. No obstante, dijo sorprenderse del orden que se mantuvo todo el tiempo. “La barcaza llega hasta Rosario y se cambia por otra más grande que va hasta Montevideo, y desde allí sale el flete oceánico a los destinos del mundo. Pensamos que quizás habría problemas o sobrecostos en Rosario, y no pasó nada de eso, salió todo perfecto”, manifestó.

Logística al mundo

Flaig explicó que Swallow Trade es una empresa de Posadas que comercializa productos internacionalmente, “hoy integramos Aduana y trabajamos con productos de Turquía, España, Rusia, China, Brasil y Argentina a todo el mundo. Es decir, de Argentina al Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica; de China a Europa, a América. Hacemos toda la parte comercial e incorporamos Aduana, haciendo los despachos. Nunca una empresa pudo acoger todos los servicios como nosotros, el despacho aduanero, el flete marítimo, la logística internacional y la comercialización del producto”.

En cuanto a productos, lo que trabajan de Argentina es básicamente maderas, aunque operan para todas las industrias. Por ello también recibieron diferentes premios internacionales, incluso durante la pandemia.

“Usando las barcazas por la hidrovía se pueden abrir muchísimas posibilidades. Pero hay que ver también qué pasa con los costos, que siguen muy altos. El Gobierno está subsidiando una parte, y lo bueno es que el gobierno indique hasta cuándo van a ir esos subsidios para que tengamos un horizonte”, dijo.

Al tiempo que agregó: “Todo lo que salga desde Rosario al mundo, el costo interoceánico es un 10 o 15% más caro que salir de Buenos Aires, entonces el subsidio que da el gobierno para el flete interno sirve para apalancar ese sobrecosto del internacional”.

Como opción para mejorar, remarcó que lo básico sería que “políticamente, se logre que esa barcaza que sale de Posadas entre al puerto de Buenos Aires y el puerto podría ser sustentable sin subsidio, pero no sé cuáles serán las trabas, pero si se logra eso, no se va a necesitar subsidio”.

“Pero en general, lo que se está logrando es muy bueno. Los costos disminuyen a la mitad, los problemas que se tienen con Aduana se pueden solucionar, porque en Buenos Aires no hay manera, no te atienden. Acá podés solucionar si por ejemplo llegás tarde, te entienden. Entre misioneros nos entendemos”, concluyó.



Perfil

Alejandro Flaig

CEO de Swallow Trade Licenciado en Comercio Internacional. Presidente de la firma misionera Swallow Trade, dedicada al agenciamiento de empresas para introducción de productos en mercados mundiales y asistencia al Comercio Internacional, con basta trayectoria y amplitud de conexiones en todo el mundo.

